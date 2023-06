Se non si è capaci perchè non copiare dagli altri? bellissima iniziativa promossa da Sicindustria di Palermo

Di Marco Cevolani

I saggi di una volta dicevano “si copia sempre da i più bravi”. La nostra città è evidente che sta attraversando un momento non favorevole (circolazione stradale, situazione strade, ospedale) e a quanto pare ove non si interviene la causa pare essere la mancanza di soldi pubblici. Come riporta RTL a Palermo Sicindustria “ha chiamato a raccolta le imprese associate per partecipare ad una singolare asta con l’obiettivo di comprare i problemi di Palermo: fontane o marciapiedi da riparare, aiuole da sistemare […] Così gli oltre 150 imprenditori […] si sono contesi i diversi lotti[…] C’è chi si dedicherà alle giostre per bambini […] chi posizionerà delle panchine in piazza “Ecco, perchè non fare un’iniziativa simile a Cento? Affidare la risoluzione dei problemi agli industriali presenti sul territorio? A Cento le associazioni di categoria non mancano come, purtroppo, non mancano i problemi: si potrebbe incominciare dai Giardini Ugo Bassi e dalla segnaletica orizzontale, ci permettiamo di suggerire.

