Grande Attesa per l’Esordio della Centese Calcio al G&G Stadium

Domenica prossima, alle ore 16.30, la Centese Calcio farà il suo esordio stagionale al rinnovato G&G Stadium, affrontando il Casumaro nella prima gara dei gironi eliminatori della Coppa Italia. Si tratta di un derby sentito e molto atteso, che segna l’inizio di un importante cammino per la squadra.

Il precampionato della Centese ha dato ottimi segnali, con tre amichevoli di alto livello contro il San Felice, la Pieve di Nonantola (entrambe pari categoria) e il Castenaso (Eccellenza). In tutte le partite, la squadra ha mostrato coesione, buon amalgama e un forte spirito di gruppo, con i veterani che hanno confermato il loro valore e i giovani del vivaio che hanno messo in luce il loro potenziale.

L’esordio di domenica sarà un primo vero banco di prova, e il G&G Stadium è pronto ad accogliere un grande pubblico per sostenere la squadra in questa sfida.

Inoltre, nella serata di mercoledi 28 agosto, la Centese sarà protagonista di una grande presentazione alla città, organizzata in collaborazione con la Pro Loco, presso il locale Red Special. Saranno presentati i bambini del settore giovanile, gli staff tecnici, la prima squadra e tutti i collaboratori del mondo biancazzurro, in una serata di celebrazione e unione per tutta la comunità di Cento.

