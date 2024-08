IL SETTEMBRE DI CENTO: in distribuzione il catalogo

NONOSTANTE TUTTO, SIAMO ANCORA QUA… EH GIÀ

Riprendendo il verso di una celebre canzone di Vasco, dobbiamo purtroppo constatare che è passato un anno ma nulla è cambiato nei rapporti con

l’Amministrazione comunale, che continua a non voler collaborare con la

Proloco di Cento. Le ultime paradossali ma molto eloquenti vicende che ci hanno coinvolto riguardano il Marchio “Settembre Centese” ed il bando per l’affidamento della Fiera di Cento. Come avrete notato, in copertina non abbiamo potuto usare il nostro storico marchio, creato dalla Proloco nel 1972 grazie alla brillante idea del Dr. Antonio Casanova e sempre gestito con successo fino allo scorso anno, perché il Comune si è opposto alla nostra domanda di registrazione, decidendo poi di intestarselo, il tutto con costi a carico del bilancio comunale, quindi della cittadinanza. Nonostante ciò, abbiamo deciso di realizzare ugualmente lo storico catalogo del Settembre, molto richiesto ed atteso dalla cittadinanza, per non privare la città delle sue tradizioni, storpiandone (ahinoi!) il nome ma mantenendo intatte le finalità di promozione degli eventi realizzati. L’altra vicenda ha riguardato il bando della Fiera di Cento, a cui la nostra associazione ha partecipato su invito da parte di alcuni assessori dell’amministrazione comunale, nonostante le difficoltà ed i costi di un bando complesso con requisiti molto stringenti per il terzo settore. In data 19 giugno la nostra domanda di ammissione alla gara è stata accolta, procedendo poi alla valutazione dei progetti. Dopo la conclusione di tutte le procedure in data 26 giugno

è stato emanato a sorpresa un provvedimento di esclusione della nostra domanda in precedenza ammessa, in quanto non in possesso dei requisiti per organizzare l’evento (da noi gestito per 58 anni su incarico della medesima amministrazione comunale!). Perplessi e stupiti di questo provvedimento, abbiamo presentato

subito richiesta di annullamento ma nessuna risposta ci è stata finora inviata. Ci chiediamo però cosa sia cambiato dal 19 al 26 giugno, visto che i requisiti sono rimasti i medesimi già esaminati e ritenuti corretti. Risposte forse non ne arriveranno, intanto i fatti dicono che la Fiera è stata affidata all’altra società di Milano che ha partecipato (eravamo solo in 2 offerenti). Al di là di come è andata, ci chiediamo il perché di arrivare ad affidare la Fiera il 30 luglio, perché non pensarci prima? Perché per il secondo anno consecutivo si affida la fiera in piena estate? Perché un evento così importante per la nostra città, per le aziende, per il commercio, viene bistrattato in questo modo, dopo che la Proloco ha saputo farlo crescere in 58 anni di gestione, portandolo a divenire uno dei principali eventi fieristici della nostra regione? Ai posteri l’ardua sentenza, per noi l’unica strada è resistere e continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto per la città, ecco perché SIAMO ANCORA QUA, EH GIA’! Vi aspettiamo tutti un’altra volta al Red Special per continuare la nostra tradizione di spettacoli richiesti dalla città con gli artisti e le associazioni del territorio, sperando di poter tornare, un giorno, nel nostro amato centro storico. Viva la nostra città e le sue tradizioni!

Dr Daniele RUBINO, presidente A.T. Pro Loco

