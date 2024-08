Ospedale di Cento, attivo il nuovo totem eliminacode al Punto Prelievi

Nella giornata di oggi, venerdì 9 agosto 2024, è entrato in funzione il nuovo totem eliminacode al Punto Prelievi dell’Ospedale di Cento.

L’installazione del nuovo dispositivo, funzionale per la gestione delle code di attesa e dei flussi, si è resa necessaria per sostituire il modello precedente che nell’ultimo periodo aveva subito diversi malfunzionamenti.

Il totem multimediale, integrato e aggiornato con i più recenti software, rimarrà posizionato all’ingresso del Punto Prelievi, dove l’utente potrà selezionare l’opzione desiderata e ritirare il biglietto con il codice con cui, attraverso i monitor posti in sala d’attesa, sarà chiamato all’ambulatorio prestabilito.

L’aggiornamento al “Santissima Annunziata” non interesserà solo il Punto Prelievi: il 2 settembre entrerà in funzione un nuovo totem eliminacode anche presso il CUP – Centro Unico di Prenotazione centese.

L’implementazione del nuovo totem sarà in funzione come sistema eliminacode fino a settembre, poi la nuova configurazione permetterà di gestire di nuovo gli accessi al Punto Prelievi in base all’appuntamento erogato.

“L’installazione del nuovo totem per una migliore gestione dell’accesso al Punto Prelievi è una importante azione per facilitare la fruizione agli assistiti dei servizi – dichiara Caterina Palmonari, Direttrice del Distretto Ovest -. Un altro investimento che la Direzione ha fatto per la valorizzazione delll’Ospedale di Cento e per gli assistiti di tutto il Distretto Ovest”.

