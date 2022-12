IL CNA A SCUOLA- INTRAPRENDENTI! PERCORSI VIRTUOSI TRA SCUOLA E IMPRESA

Il percorso di guida all’orientamento della scuola secondaria dell’ comprensivo “Il Guercino” comprende anche le giornate di orientamento all’imprenditorialità che sono ormai da anni un appuntamento fisso ed imprescindibile per il consolidamento del rapporto tra scuola e CNA, tra presente e futuro della piccola e media imprenditoria locale. Il primo appuntamento ha visto impegnati gli alunni e le alunne delle classi seconde. Dopo una presentazione della dirigente Anna Tassinari e del prof. Pezzo Alessandro sul concetto di impresa, di marketing e di breve analisi delle aziende del territorio, la ditta Schiavina Group si è presentata. La titolare dell’impresa ha fornito informazioni base per inquadrare l’attività svolta e per stimolare negli studenti l’elaborazione di una chiave di lettura, coerente con interessi e indirizzo scolastico, con cui costruire il racconto dell’impresa. Al termine della presentazione, i ragazzi e le ragazze sono intervenuti con domande spontanee che hanno dimostrato interesse ed attenzione alle tematiche affrontate. Sono previsti altri due incontri con altri imprenditori del territorio. La prossina settimana sarà presente il titolare della “Trattoria La Rosa” di Sant’Agostino.

