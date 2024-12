Cento, 3 dicembre 2024 – Il Comune di Cento conferma il suo impegno a sostegno delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie, con due iniziative che rafforzano la rete territoriale e le competenze educative

Oggi, 3 dicembre, si tiene presso Terre del Reno un convegno aperto alla cittadinanza per illustrare il percorso realizzato in questo anno grazie al progetto “Una rete per l’autismo”, attuato grazie ai finanziamenti del Ministero. Il progetto, che ha coinvolto l’intero territorio distrettuale, ha dimostrato un impatto positivo sulle famiglie, tracciando una strada che il Comune di Cento ha deciso di continuare a percorrere, grazie al fondo sociale locale e a stanziamenti comunali specifici, per garantire continuità alle progettualità avviate.



“Il nostro territorio ha bisogno di risposte concrete e durature per affrontare i bisogni delle famiglie con persone con disturbo dello spettro autistico,” ha dichiarato il Sindaco Edoardo Accorsi. “Per questo abbiamo scelto di investire risorse comunali, anche a seguito di un confronto costruttivo con una parte della minoranza, consapevoli del valore di queste iniziative per migliorare la qualità della vita delle famiglie coinvolte.”



Sempre nell’ambito delle iniziative a favore dell’autismo, il Comune di Cento supporta la formazione di chi opera nell’educazione dei più giovani. In collaborazione con l’Azienda USL di Ferrara, il 12 dicembre alle ore 16:30 in Sala Zarri si terrà un incontro formativo dal titolo “Disturbo spettro autistico. La CAA e il metodo PECS: dalla teoria alla pratica”, rivolto a insegnanti, educatori/educatrici e professionisti/e che lavorano con bambini e ragazzi da 0 a 18 anni.



L’incontro rappresenta una prosecuzione del percorso avviato dall’amministrazione per fornire agli operatori strumenti pratici e conoscenze approfondite sull’uso della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e del metodo PECS, favorendo così un approccio consapevole e strutturato alle esigenze educative.



L’Assessore alle Politiche Sociali, Dalila Delogu, sottolinea: “Riteniamo fondamentale offrire ai nostri educatori e insegnanti strumenti concreti per affrontare con professionalità e sensibilità il tema dell’autismo. La formazione è una delle chiavi per costruire un sistema educativo più inclusivo e preparato e siamo orgogliosi di sostenere questo progetto.”



Chiude il Sindaco Accorsi: “Con queste iniziative, la nostra amministrazione vuole dimostrare ancora una volta attenzione e sensibilità verso i bisogni della cittadinanza, ponendo al centro delle politiche sociali e formative le persone e le famiglie.”

