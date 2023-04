IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA L’ADOZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSIGLIARE PER LA SALVAGUARDIA DI PRONO SOCCORSO E OSPEDALE DI CENTO

In merito al voto unanime del Consiglio comunale di Cento per costituire una Commissione consigliare per la salvaguardia del Pronto Soccorso e Ospedale SS Annunziata, noi Cittadini SPS desideriamo esprimere pieno apprezzamento per l’importante segnale di unità lanciato.

Alla manifestazione di sabato 22 aprile alla Rocca avevamo sollecitato tutti i gruppi consiliari ad unirsi, a lasciare da parte le proprie bandiere di appartenenza e marciare compatti in difesa del presidio sanitario Centese e constatare di esser stati ascoltati ci riempie di soddisfazione, non per noi stessi, ma perché si è compresa la necessità di unirsi per avere più forza presso le istituzioni regionali, in questi giorni chiamate a decidere in merito al mantenimento o declassamento del PS di Cento, che ricordiamo essere strategico perché a servizio di un esteso territorio.

Il diritto di essere curati con competenza e vicino casa è fondamentale e questa Commissione è un passo importante perché questo rimanga possibile a Cento.

