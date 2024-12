IL GIRO DEL MARTEDI’: Una vera opportunità per ravvivare il centro storico

Il ‘Giro del martedì’ è una delle manifestazioni più amate dai giovani e su questo non vi è alcun dubbio. Abbiamo preso parte ad un ‘Martedì’ e, diciamocelo, è veramente una bella cosa vedere tanti giovani, ragazze e ragazzi, che si divertono e socializzano nonostante il clima rigido di questo mese che scoraggia ad uscire la sera. Un centro storico vivo e vivace riempie davvero il cuore e rende la città più sicura. La serata vissuta assieme ad un gran numero di giovani con musica e qualche calice ci è sembrata davvero una buona cosa, anche solo per il fatto che per qualche ora i giovani escono e stanno insieme senza chiudersi nelle loro camerette con il solito pc. Davvero una kermesse da proseguire e, magari, da ampliare con il coinvolgimento di un maggior numero di locali che, contemporaneamente, restano aperti; come si dice: se molti sono aperti c’è più scelta e si lavora tutti. II locale scelto da noi è il nostro Sponsor storico ‘Colazione da Tiffany‘, un locale cool e molto alla moda che offre un servizio di alta qualità e adatto a tutte le fasce d’età. Qualità e servizio che anche tutti gli altri locali del centro offrono alla loro affezionata clientela. Il potenziale a Cento c’è. Sfruttiamolo.

