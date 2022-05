IL GRUPPO CREDEM E LE IMPRESE CULTURALI AL FEMMINILE

● Oggi alle 17 incontro “Invisibili o fuori campo? Valorizzare diversità e

Come valorizzare al meglio la credibilità economica e finanziaria delle imprese femminili con

un particolare focus sulle attività nel settore della cultura e quali sono gli elementi più

importanti da considerare per attrarre investimenti da parte del settore sia pubblico sia

privato. Sono solo alcuni dei numerosi temi che saranno affrontati nel corso dell’incontro

“Invisibili o fuori campo? Valorizzare diversità e pluralismo di genere nel cinema e

nell’audiovisivo” che si terrà oggi lunedì 16 maggio dalle ore 17 alle 19 nella Cripta Aula

Magna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano. All’incontro, organizzato da

Women in Film, Television & Media Italia, Sguardi Altrove, Almed – Alta Scuola in Media

Comunicazione e Spettacolo di Università Cattolica e il progetto europeo CineAF-Women’s

films in Italy 1965-2015, parteciperà tra gli altri ospiti anche Rossella Manfredi, Direttore

Generale di Credemvita e Credemassicurazioni che dialogherà con gli altri ospiti su come

superare, anche da un punto di vista economico e finanziario, il divario di genere nelle

industrie culturali, promuovendo e valorizzando la diversità.

Più in dettaglio, l’incontro sarà aperto da Mariagrazia Fanchi (direttore ALMED), Rosa Barotsi

e Matteo Tarantino (ricercatori Università Cattolica) che affronteranno il tema del divario di

genere nella produzione cinematografica italiana dal 1964 ad oggi. Successivamente Patrizia

Rappazzo (Direttore Sguardi Altrove) Flavia Barca (Member of the Task Management Team

and Outreach Manager of the Heriwell Project) dialogheranno con le registe vincitrici di

“Sguardi Altrove” e con Rossella Manfredi su esperienze ed azioni per l’inclusione, il dialogo

e la valorizzazione del pluralismo nel cinema italiano contemporaneo. Infine studenti e

studentesse del progetto CineAF – Pilot Experiment con Domizia De Rosa (Direttore

dell’associazione Women in Film, Television & Media) parleranno di modelli, azioni e

pratiche del cinema italiano del prossimo futuro.

“La piena valorizzazione dell’imprenditoria femminile anche in ambito culturale”, ha

dichiarato Rossella Manfredi, Direttore Generale di Credemvita e Credemassicurazioni,

“ritengo sia uno dei capisaldi su cui è necessario focalizzare sempre più l’attenzione sia nel

settore privato sia in quello pubblico, per favorire uno sviluppo economico e sociale sano e

virtuoso”.

