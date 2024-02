Il Martedì di Carnevale a Cento si festeggia con l’Operetta!

Tutto pronto al teatro Pandurera di Cento per vivere una serata in tutta spensieratezza, quando, questa sera alle ore 21, andrà in scena “La vedova Allegra” –Operetta in tre atti di Viktor Léon e Leo Stein, musiche di F. Lehar.

Una delle più brillanti e famose operette, portata in scena in un ricco allestimento, con sontuosi costumi e splendide scenografie, ci farà entrare nel clima carnevalesco del Martedì grasso dove il divertimento sarà garantito grazie anche alla partecipazione straordinaria ed esclusiva per Cento, del comico e attore Vito!

