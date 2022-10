Il verbale dell’ultima Consulta di Cento Penzale

Il giorno 16 settembre 2022 alle ore 20,30 presso la “Sala dell’Identità Civica Albano Tamburini”,

Palazzo del Governatore, sita in Piazza Guercino n. 39 si è riunita, la Consulta Civica di Cento e

Penzale per discutere i punti all’ordine del giorno come da convocazione del Presidente della

Consulta Balboni Giacomo, del 6/09/2022 con numero di protocollo generale n° 0050146

Sono presenti: Giacomo Balboni, Franco Grandi, Angelo Luigi Rausa, Lucio Russo, Michele Testa

e Barbara Vignoli

Assenti giustificati: Claudio Gemini, Marco Galli, Natalino Natalini Silvestro, Maurizzi Marina e

Federica Salvi

Per l’Amministrazione Comunale: inizialmente nessuno, poi è giunta a seduta iniziata la Vice

Sindaca Vanina Piccariello che rimarrà solo per la discussione di alcuni punti, avendo comunicato

che, per una serie di appuntamenti e di impegni, nessuno dell’Amministrazione avrebbe potuto

presenziare alla seduta di questa Consulta.

Presenza di cittadini fra il pubblico; presente giornalista Il Resto del Carlino.

Il Presidente, prima di procedere all’O.d.G. prende la parola e con amarezza anticipa che nelle

“Varie ed Eventuali” presenterà le proprie dimissioni da Presidente per varie motivazioni che

verranno meglio descritte al punto conclusivo. Riporta inoltre che verrà convocata una Consulta

dedicata alla “Sicurezza” a metà del mese di ottobre dove presenzieranno l’Assessore Pedaci e la

Vice Sindaco. Era già stata ipotizzata la data del 6 ottobre, ma la data definitiva deve essere ancora

comunicata.

Si passa quindi alla discussione dei punti all’OdG.

1) Risposte dell’Amministrazione Comunale a quesiti indicati nei verbali di Consulte

precedenti.

Sempre con la stessa amarezza riporta l’assenza di risposte scritte alle domande espresse in

precedenza, come per esempio la realizzazione di attraversamenti pedonali anche in previsione

dell’arrivo dell’inverno (anche per la necessità di visibilità), la situazione di Via Cola e degli

ingorghi di traffico in prossimità delle scuole, segnalati anche dai cittadini. Si ricorda anche di via

Lavinino, strisce pedonali all’uscita dei ragazzi e bambini dal campo sportivo LO SPALLONE, e

anche dissuasori o un semplice autovelox lungo il tratto di via Lavinino. La Consulta pertanto

sollecita risposta scritta di quanto non ancora pervenuto.

2) Gestione del Verde – c’è un regolamento, come e da chi viene rispettato?

Il Presidente informa che ha ricevuto una comunicazione scritta in merito dall’Assessore Salatiello,

dove spiega le motivazioni di ritardi nelle ri_piantumazioni che riguarderebbero circa 50 alberi

tagliati di “verde pubblico”. Riporta che è già allo studio con CMV un piano di interventi di

sostituzione che comunque non saranno tutti nel medesimo luogo. C’è inoltre l’intenzione da parte

dell’Amministrazione di mettere mano al Regolamento del Verde per disciplinare punti non chiari

sul “verde privato” specialmente sulle ri_piantumazioni. Per quanto riguarda il “verde pubblico”,

qualsiasi abbattimento è obbligatoriamente accompagnato da una perizia, e che il controllo su

rispetto del Regolamento è demandato alla Polizia Municipale. Nel momento della discussione di

questo punto è giunta in aula la Vice Sindaca Vanina Piccariello. Prende la parola la consultrice

Barbara Vignoli che invece solleva diverse contestazioni sulla gestione del verde pubblico e privato.

Riferendosi agli alberi, fa presente che gli alberi costituiscono a pieno titolo dei beni giuridici cui

l’ordinamento accorda una particolare tutela, anche in considerazione delle funzioni che essi

svolgono nell’ambito della comunità degli esseri umani con i quali convivono. Assolvono infatti

una funzioni economico-sociale, ecologico-ambientale, sanitaria, culturale ed estetico-

architettonica. L’abbattimento di un albero produce un danno che si può qualificare come

irreparabile per l’intera collettività, e si riferisce in particolar modo al pioppo di 60 anni, alto 16

metri, con un diametro del troco di 80 cm, che è stato abbattuto lo scorso 11 agosto dopo soli 3

giorni dall’emissione dell’ordinanza. Detto pioppo – afferma la Vignoli – era verde e rigoglioso, e

se anche aveva segni di malattia si poteva curare e salvare come affermato da un agronomo

consultato privatamente, e non solo, sulla base di quanto scritto nella relazione tecnica rilasciata

dall’ufficio comunale competente, si legge che la “carie” che il tronco presentava risaliva al 2019.

Perché da tale data non sono state fatte le cure del caso al fine del suo recupero? Cosa è stato fatto

per salvaguardare quell’albero? Perché le ordinanze che il Comune emette per gli abbattimenti

riguardano solo la regolamentazione del traffico? Perché non ci sono ordinanze di abbattimento

relative agli alberi stessi? La Vignoli chiede pertanto, davanti al fatto che l’albero è un bene

comune, di istituire una forma di collaborazione con l’Amministrazione che può essere un tavolo

ambientale, un gruppo “verde” di lavoro, o qualsiasi altro sistema che permetta ai cittadini

interessati di entrare a conoscenza preventivamente e per tempo, sia di importanti potature, sia di

taglio siepi e abbattimenti, in modo da valutarne l’effettiva necessità anche tramite perizie

certificate chieste in autonomia.

Prende la parola la Vice Sindaca che rassicura la comunicazione alla Consulta di qualsiasi albero

che in futuro verrà abbattuto, riporta l’impegno e la competenza dell’Ass.re Salatiello nell’occuparsi

del Verde, sottolinea la sua disponibilità di collaborazione precisando che per quell’albero sono

state fatte valutazioni tecniche che portavano alla necessità di abbattimento, contestate comunque

dalla Vignoli che informa dell’ostruzionismo subito da CMV e dal Comune stesso, per non

consentirle di fare foto al tronco abbattuto e depositato presso La Città Verde, dove è stato da lei

visionato per valutare una controperizia.

Il Presidente Balboni aggiunge che è necessario un maggior controllo sull’operato dei potatori,

purtroppo abbiamo nel territorio molte piante malate a causa di errori di potatura, quindi ben

vengano nuove piantumazioni, ma sono necessari interventi di manutenzione ordinaria, nei giusti

periodi, per evitare ribaltamenti o abbattimenti.

3) Manutenzione caditoie fognature – considerazioni dopo i recenti allagamenti.

Il Presidente informa, nel contesto del discorso allagamenti, che si è recentemente formato un

gruppo di cittadini, col nome di “Comitato Salvaguardia del Territorio Centese”, il portavoce è

Mauro Bernardi (stasera presente fra il pubblico), nato per sensibilizzare la cittadinanza e

raccogliere le problematiche relative al progetto del “nuovo diversivo Canalazzo”, il quale

comporterebbe un investimento di € 5.200.000; progetto elaborato dal Consorzio di Bonifica

Pianura di Ferrara e presentato in Sala Zarri nel mese di luglio ai fini della sicurezza idraulica del

territorio. Detto comitato è nato da alcuni cittadini residenti in zona, e conoscitori della rete di fossi

e canali storici del centese, che dopo aver visionato alcuni documenti relativi al progetto hanno

riscontrato qualche perplessità. La Vice Sindaco però fa presente che nel caso vi fossero persone

residenti nell’area nella quale verrà realizzato questo nuovo canale, esse dovranno contattare il

Comune dove verranno ascoltate le motivazioni delle contrarietà. Il Presidente ricorda alla Vice

Sindaca che, nonostante sulla planimetria del tracciato ricevuta, sia indicato “progetto definitivo”,

l’iter approvativo deve ancora passare in Consiglio Comunale per le varianti al PRG, ed ovviamente

dovrà prima ricevere il parere non vincolante della Consulta.

Parlando invece della pulizia delle caditoie e dei recenti eventi atmosferici che hanno comportato

allagamenti, la Vice Sindaca informa che l’Assessore Bozzoli unitamente al Consorzio e ad Hera, si

sono uniti per capire la situazione che si è creata. L’Amministrazione si impegna a mantenere un

tavolo tecnico le cui informazioni verranno passate in Consulta. Si è in ogni caso valutato di

chiedere all’Amministrazione una mappa dei percorsi dei canali e delle fognature del capoluogo, e

dove essi vadano a confluire.

Alle ore 22 la Vice Sindaca lascia la seduta per successivi impegni. Prosegue la presentazione dei

punti all’OdG

4) Viabilità, lavori di messa in sicurezza attraversamento pedonale (rotatoria Via Bologna /

Via Santa Liberata)

Il Presidente informa che era stata emessa un’Ordinanza di cui lui ne era entrato a conoscenza

casualmente consultando l’Albo Pretorio, circa la realizzazione di una piattaforma rialzata in

prossimità della rotatoria in questione, per attraversamento pedonale in sicurezza in via Santa

Liberata. Oltretutto l’accordo con l’Ass.re Bozzoli era che prima di eseguire detti lavori si fosse

interpellata la Consulta, in quanto alcuni cittadini di Via Bisi, venuti a conoscenza di questa opera

in programmazione, si sono rivolti a detto Assessore proprio per far presente del disturbo che questo

rialzamento avrebbe creato, essendo un punto di alto transito anche di grandi mezzi. L’ordinanza è

stata successivamente annullata, e la soluzione che la Consulta propone, se proprio risulta

necessaria una maggior sicurezza, è un semaforo a chiamata, come quelli presenti in altre vie

trafficate in zona Pieve di Cento.

A proposito di semafori, un partecipante fra il pubblico fa presente che in Via Ugo Bassi, davanti

alla Bocciofila, ci sono due sensori per regolare il semaforo. Chi da Via Ugo Bassi deve svoltare a

sinistra verso Via Ferrarese ha velocemente l’attivazione del sensore che fa scattare il verde

semaforico. Chi invece si trova nella corsia di destra per andare verso Piazzale Bonzagni ha tempi

lunghissimi o deve attendere che qualcuno si affianchi per la svolta a sinistra. Si chiede pertanto un

controllo per facilitare la svolta a destra. La consultrice Vignoli invece fa presente che in nessun

semaforo centese esiste l’avviso sonoro per i non vedenti. L’unico che c’era è stato silenziato, e si

trovava nell’attraversamento pedonale in Via IV Novembre, incrocio Ugo Bassi / Via Risorgimento,

a lato della bocciofila. Si chiede pertanto che possano essere inseriti o attivati detti dispositivi sonori

per garantire la sicurezza alle persone non vedenti.

La Consulta invita inoltre l’Amministrazione ad informare degli interventi che riguardano il PIANO

TRAFFICO al vaglio da diverso tempo, per valutare le azioni che verranno intraprese, auspicando

possano avere meno disagio possibile, ricordando la necessità di sistemare o rifare la segnaletica

orizzontale nelle zone già segnalate, e implementare quella assente.

5) Varie ed Eventuali

Il Presidente intende presentare le proprie dimissioni da Presidente di Consulta per via della

trascuratezza e mancata attenzione da parte dell’Amministrazione in vari contesti, a partire dalla

lunghezza dei tempi per ricevere documenti di richiesta accesso agli atti e arrivati solo allo scadere

dei tempi e in forma incompleta, mancate risposte a temi già più volte sollecitati, assenza di

rappresentanza Comunale in eventi pubblici dove le Associazioni di volontariato hanno bisogno di

più rispetto!, dopo essersi sostituite anche economicamente per lavori di beni dello stesso Comune

(vedi Edicola Votiva in via Ponte Reno costato oltre € 20.000 all’Associazione Crocetta odv),

l’assenza di personale della Polizia Municipale durante la festa all’Oratorio Crocetta per la

regolamentazione del traffico in una strada abbastanza trafficata, costringendo semplici volontari a

ricoprire tale funzione e la mancata collaborazione alla sicurezza (per le enormi buche stradali) di

chi ha partecipato agli eventi, poi la mancanza di sicurezza in questa Città data da ubriachi che

girano senza controllo giorno e notte, e altre motivazioni che hanno portato a una delusione tale da

spingerlo a tale decisione. I consultori presenti, e anche altri in forma privata, hanno respinto le sue

dimissioni e dato la propria disponibilità di aiuto per supportarlo in tale funzione.

Il Presidente ricorda quindi la partecipazione alla prossima consulta prevista a metà ottobre dedicata

alla Sicurezza della Città, controllo telecamere attuali, eventuali nuove telecamere e dove, chiusura

serale Giardino del Gigante.

Non essendoci interventi dal pubblico, alle ore 22,30 si è conclusa la riunione.

La consultrice Il Presidente

Barbara Vignoli Giacomo Balboni

Mi piace: Mi piace Caricamento...