INTERCONNETTIAMOCI DA ROMA A CENTO CON IL LYONS CLUB

Anche quest’anno l’IC “IL GUERCINO” di Cento ha aderito al progetto- service del Lyons che sarà successivamente ripreso in diverse scuole del Comune di Cento. Alla presenza (virtuale) del Governatore Christian Bertolini, del Presidente Lyons di Cento, Ing. Adriano Orlandini, del cerimoniere Corrado Martin e dell’esperto Ing. Colonnello Piero Fontana, collegatosi da Roma, 15 classi delle scuole primarie dell’istituto si sono collegate in contemporanea per assistere alla lezione-conferenza dibattito sull’importanza della sicurezza della rete. L’incontro, coordinato dall’animatore digitale dell’istituto Salvatore Dimilta, ha catturato l’attenzione degli alunni e delle alunne delle classi terze, quarte e quinte del plesso “Carducci” e del plesso “Il Guercino”. Come ha ricordato il Governatore Bertolini, il Lyons ritiene basilare prevenire sensibilizzando su un corretto uso della rete. Proprio per questo, la dirigente prof.ssa Tassinari Anna ha ritenuto opportuno quest’anno dedicare l’incontro ai più piccoli in quanto i fruitori della rete sono sempre di età inferiore e ancora non consapevoli dei rischi. Da coinvolgente affabulatore, l’ing. Piero Fontana, dopo avere presentato una breve storia dell’evoluzione del computer e relativi device, si è addentrato sui rischi non percepiti di un uso non consapevole della rete, delle chat e dei social. Ragazzi e ragazze sono stati coinvolti con domande e interventi spontanei, dimostrando interesse e coinvolgimento anche da parte dei più piccoli. Sicuramente, grazie all’impegno del mondo degli adulti e a questo tipo di interventi, le nuove generazioni saranno più consapevoli e informate: potranno cosi’ usufruire delle grandi opportunità, vincendone i pericoli, delle connessioni. Grande è l’impegno del Lyons, delle scuole, di associazioni e degli enti locali per prevenire e aiutare una crescita in serenità e sicurezza.

