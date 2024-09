CENTO CARNEVALE D’EUROPA: Al via la prevendita degli abbonamenti per l’edizione 2025

Sono finalmente disponibili gli abbonamenti per il Cento Carnevale d’Europa 2025! Con soli (35 + 2 di prevendita) potrai assistere a, per vivere dal vivo la magia dei Giganti di Cartapesta!Acquista il tuo abbonamento oggi stesso presso uno di questi punti vendita: Tabaccheria Fabio e Michele – Via Risorgimento, 17 Tabaccheria Bedani – Via di Renazzo, 46 Art Cafè – Corso del Guercino, 76 Edicola del Guercino – Via Giacomo Matteotti, 4 Fly Cafè – Via Marcello Provenzali, 6 Gambrinus – Via del Curato, 6 Pasticceria La Farmacia – Corso del Guercino, 50 Colazione da Tiffany – Corso del Guercino, 52/B Il nostro Beppe Bar – Via Giovanni Donati, 20/A su: https://www.carnevalecento.com/biglietti/ Preparati a vivere un Carnevale indimenticabile!

