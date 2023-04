In avvio un percorso partecipato per definire come poter rivivere l’ex scuola primaria di Renazzo. Saranno cittadini, cittadine e associazioni insieme all’Amministrazione Comunale di Cento a definire il piano d’azione con cui poter riabitare la scuola. “E’ con molta gioia ed entusiasmo – commenta il Vicesindaco Vito Salatiello, con delega all’Associazionismo e Frazioni – che avviamo questo percorso partecipato per disegnare insieme quale sarà la destinazione e la modalità di gestione della ‘cara e vecchia’ scuola di Renazzo. Vorremmo arrivare a una soluzione più vicina alle aspettative delle realtà aggregative, convinti che dialogare e mescolare le idee sia il modo migliore per raggiungere un progetto comune”.Il percorso si svilupperà in 6 incontri, vedrà la facilitazione dell’Associazione Bangherang, che segue il Tavolo dei Giovani per conto del Comune, e avrà lo scopo di individuare, attraverso la composizione degli interessi e desideri di cittadini e movimenti associativi, unitamente alle possibilità tecniche, quella che è la migliore destinazione degli spazi della scuola.Gli incontri si terranno presso l’ex scuola primaria in Via Renazzo 40 alle ore 18:00 nelle seguenti date: giovedì 20 Aprile, 4 e 18 Maggio, 1,15 e 19 Giugno. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!

