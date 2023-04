Il primo vertiporto dell’Emilia-Romagna all’aeroporto Marconi di Bologna!

Di cosa si tratta? È un servizio di trasporto merci e persone a medio raggio tramite droni elettrici e sostenibili, che riducono il traffico e i tempi di percorrenza, migliorando la qualità degli spostamenti e rendendo più attrattivo un territorio. Un assaggio di futuro molto vicino a noi. Si tratta di un’infrastruttura totalmente nuova che stanno sperimentando pochi territori in tutta Europa, i più avanzati. Bonaccini: “E noi vogliamo farci trovare pronti per sostenere chi investe nel futuro e dimostrare ancora una volta che è l’unica strada per rimanere competitivi a livello internazionale”.

