LA BENEDETTO LOTTA MA NON BASTA, FORLI’ HA LA MEGLIO 74-59

Seconda partita del campionato della Benedetto XIV Sella Cento e già arriva una trasferta molto delicata: contro l’Unieuro Forlì. Oltre alla rivalità storica di questo derby, l’Unieuro Arena è uno dei campi più complicati della A2. La Sella arriva forte dell’entusiasmo dell’esordio vincente contro Livorno, mentre Forlì è caduta sul campo di Cividale. Entrambe le squadre si presentano al completo a questo appuntamento. Il clima è caldissimo, con i 3000 presenti all’Unieuro Arena.

PRIMO QUARTO

Berdini, Henderson, Delfino, Davis e Benvenuti da una parte, Tavernelli, Harper, Dawson Gaspardo e Del Chiaro dall’altra.

Gaspardo apre le danze concludendo al ferro e poi segnando dall’angolo, in mezzo la tripla di Davis. Henderson si prende due punti di forza, poi sempre Davis inventa un arresto e tiro per il 9 pari: partita subito molto fisica e punto a punto. Harper segna dalla media dopo i 6 di fila di Del Chiaro che raggiunge quota 10 punti dopo il contropiede del +6 Unieuro e primo timeout Di Paolantonio. Cento non riesce a muovere il punteggio e il primo quarto finisce 21-13 per i padroni di casa





SECONDO QUARTO

Terry Henderson muove la retina, poi Tamani segna i suoi primi punti in A2, ma Forlì trova ritmo in attacco e la Sella perde tre palloni sanguinosi, il gioco da tre punti di Magro lancia Forlì sul +13. Nel secondo quarto regnano le difese, ma la difesa dei ragazzi di Martino si perde Tanfoglio che spara da tre punti, anche per lui i primi in campionato. Del Chiaro domina nel pitturato e porta a casa due gite in lunetta di fila e +12 per Forlì che diventa +14 dopo la transizione di Gaspardo. La Benedetto reagisce sul finale del primo tempo ma non riesce ad approfittare del grande lavoro fatto in difesa, Cinciarini spara uscendo dai blocchi e dopo 20’ il risultato è di 39-26.

TERZO QUARTO

Harper aggredisce la partita segnandone 5 in fila e Del Chiaro conclude il 7-0 di parziale che porta Forlì a +20, poi Delfino prima e Henderson poi provano a scuotere i loro con 4 punti in fila, ma una tripla di Gaspardo ricaccia indietro la rimonta centese. Parravicini si sblocca da fuori, ma Sperduto risponde subito e dopo una palla rubata, Berdini provoca il fallo antisportivo di Gaspardo, con Forlì che ha già esaurito il bonus. La Sella ricorre alla zona che ha portato buoni risultati, ma tre fischi a sfavore conducono Forlì a rimettere margine tra le due squadre. 59-44 il finale del terzo quarto dopo la tripla di Nobile.

QUARTO QUARTO

Cinciarini punisce da tre punti, ma lo stesso fanno Alessandrini e Sperduto per il -13 Benedetto che non vuole mollare, soprattutto dopo la tripla di Davis che costringe Martino al timeout sul 65-55. La Sella tiene in difesa, ma non riesce ad attaccare con fluidità, Davis si porta a casa due di potenza e fa 2/4 dalla lunetta per il -8. Harper approfitta del miss match con Benvenuti e serve l’assist a Pascolo per il nuovo +10 quando manca poco più di un minuto. In uscita dal timeout, la Sella commette 5” sulla rimessa e Forlì trova ancora due punti per strada, poi un’altra palla persa sancisce la vittoria dei padroni di casa. Qualche rimpianto per la Sella che ha avuto anche diverse possibilità per rientrare, ma ha dimostrato di tenere testa ad una delle favorite del campionato. Finisce 75-59, appuntamento a domenica alla Baltur Arena.

TABELLINI

SELLA CENTO: Tamani, Ramponi, Tanfoglio, Henderson Jr., Alessandrini, Berdini, Delfino, Moretti, Sperduto, Davis IV, Benvenuti, Nobile

UNIEURO FORLI’: Dawson. Parravicini. Cinciarini, Tavernelli, Gaspardo, Pascolo, Magro, Del Chiaro, Pollone, Pinza, Errede, Harper

