+++INCENDIO RENAZZO: Aggiornamento di domenica 30 gennaio

Aggiornamenti sull’incendio divampato nel tardo pomeriggio di sabato a Renazzo, in Via Guicciardini. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nella notte, registrando danni alle abitazioni e fortunatamente non alle persone. Grazie al supporto dei Vigili del Fuoco i residenti sono potuti rientrare nelle abitazioni per recuperare i propri beni. In mattinata si è riunito il COC – Centro Operativo Comunale per strutturare la risposta alle esigenze abitative delle persone coinvolte. Sulla base delle necessità di ciascun nucleo famigliare si è garantito vitto e alloggio per questo momento di emergenza e, contestualmente, si è condiviso con le famiglie una struttura di sostegno per il medio/lungo periodo. Grazie di cuore a tutto il personale coinvolto e, più in generale, a tutti i cittadini, commercianti e associazioni che hanno immediatamente offerto il loro aiuto, dimostrando di essere una comunità che sa stare al fianco di chi ha bisogno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...