Uglmetalmeccanici delusa dalla esclusione dal tavolo di confronto voluto dal Sindaco di Cento Edoardo Accorsi sulla questione Ex.VM

“Bene la posizione del Sindaco di Cento Edoardo Accorsi che, subito dopo la sua elezione a primo cittadino della Città del Guercino nell’Ottobre 2021, ha avuto grande attenzione verso lo stabilimento ex. VM Motori e le sue problematiche”. Apre così la sua nota stampa il Segretario Provinciale di Ferrara di UGL Metalmeccanici Marco Rabboni – e continua –“Tanto da attivare un tavolo di lavoro con le organizzazioni sindacali per un confronto sulla situazione lavorativa e occupazionale dell’’ex. VM, la quale, in questi ultimi tempi desta preoccupazione. Confronto con le istituzioni che si era già aperto con la passata Amministrazione Toselli arrivando ad un primo confronto con la regione Emilia Romagna passando dal tavolo provinciale. Un tavolo di confronto a cui Uglm ha partecipato e richiesto sin dal primo momento fornendo il proprio contributo di discussione e idee. “Pertanto, – sottolinea il Segretario Rabboni – siamo rimasti molto delusi nel verificare di non essere stati invitati al tavolo di confronto voluto dal Sindaco Accorsi con le organizzazioni sindacali tenutosi qualche giorno fa e non capiamo il perché! Uglm all’interno dello stabilimento Ex.Vm può contare su una importante rappresentanza di eletti alla carica di RSA e RLS e siamo invitati al secondo tavolo di confronto regionale fissato per il prossimo 9 Febbrario. Vogliamo, quindi, ritenere questo mancato invito ad una negligenza organizzativa e non vogliamo pensare che l’Amministrazione Comunale appena insediata consideri alcuni lavoratori di serie B”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...