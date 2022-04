PATRIMONIO E PAESAGGIO CULTURALE GLI STUDENTI DEL CEVOLANI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO TRA CINEMA, ARTE E AMBIENTE

Un territorio da scoprire e riscoprire con occhi attenti, da conoscere, amare e valorizzare: la

primavera del Liceo Ginnasio “G. Cevolani” inizia all’insegna di una bella iniziativa che nei

prossimi due mesi coinvolgerà tutti gli studenti dei tre indirizzi (classico, linguistico e scienze

umane) per portarli alla scoperta del territorio, delle sue risorse e delle sue ricchezze sul piano

culturale, artistico e ambientale. Grazie al finanziamento previsto del progetto “Le comunità

per fare scuola: tERritori in rete”, il Cevolani ha infatti ottenuto dalla regione Emilia

Romagna un significativo contributo di 7046 euro per la sezione “Cultura e territorio”, che

prevede iniziative di potenziamento dell’offerta formativa al fine di offrire ai ragazzi

l’opportunità di conoscenza del patrimonio ambientale e naturalistico e di servizi culturali

come cinema e musei. Una bella occasione che l’istituto centese ha deciso di cogliere

pienamente attraverso l’organizzazione di percorsi guidati, laboratori, cineforum e visite ai

musei in collaborazione con diverse istituzioni culturali pubbliche e private e avvalendosi di

giovani guide esperte e dei volontari del cinema “Don Zucchini”, appena rinnovato. Sarà

dunque un’opportunità per offrire gratuitamente agli studenti maggiore conoscenza delle

grandi potenzialità del territorio in cui vivono e studiano, e anche un modo per dare sostegno

a giovani operatori culturali che lavorano in quest’ambito, molti dei quali hanno frequentato

proprio il Cevolani prima di perfezionarsi negli studi universitari. La proposta prevede una

settimana dedicata al cineforum con visione di due film a tema ambientale, Principessa

Mononoke di Hayao Miyazaki e Nomad di Werner Herzog, visite guidate alla Pinacoteca Le

Scuole e al Museo MAGi900 di Pieve di Cento, escursioni di trekking naturalistico per

scoprire la pianura con altri occhi ed escursioni di trekking urbano con visita alla Gipsoteca

Vitali. Tutte le attività sono inoltre pensate come esperienze di Educazione Civica, volte alla

sensibilizzazione allo sviluppo del pensiero critico, al potenziamento delle competenze di

cittadinanza attiva, alla lettura del paesaggio e del museo come patrimonio comune, e si

prestano a numerose connessioni interdisciplinari, che saranno approfondite dai docenti delle

diverse discipline, che accompagneranno i ragazzi in questo percorso. L’ideazione del

progetto è della professoressa Valeria Tassinari, docente di storia dell’arte e esperta del

territorio, in collaborazione con il professor Claudio Ricci, referente del potenziamento in

Linguaggio Cinematografico del Cevolani, e del professor Giulio Borgatti, che ha collaborato

per la sezione cinema

