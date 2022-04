TRAGICO INCIDENTE A PILASTRELLO: Muore un ragazzo di 15 anni, la Procura vuole vederci chiaro e mette sotto sequestro il tratto di strada

Una morte assurda quella del 15enne Marco Lelli Ricci. Il ragazzo ha perso la vita in un incidente che ha dell’incredibile:: la Qashqai con a bordo mamma, papà e figlio imbocca il tratto di via Nuova interdetto al traffico dei non residenti e, improvvisamente, davanti alla vettura il baratro; c’è una voragine aperta per lavori, probabilmente il conducente si accorge troppo tardi che sotto la sua vettura non c’è più la strada e il volo è inevitabile. La vettura, come un missile impazzito vola sopra la voragine e si schianta contro la sponda opposta. Per il 15enne è la morte. Feriti i genitori ma non in pericolo di vita. Se la dinamica dell’incidente mortale appare abbastanza chiara, saranno invece da comprendere a fondo le cause che hanno portato il conducente a ‘saltare’ il divieto di transito. Una distrazione, una segnalazione non sufficientemente visibile o altro? Per questo motivo la Procura di Ferrara ha disposto il sequestro di quel tratto di strada e probabilmente nominerà un perito per fare chiarezza e capire se vi siano state eventuali responsabilità e da parte di chi.

In quel tratto via Nuova è transitabile solo dai residenti, per cui la strada risultava sbarrata solo parzialmente dalle transenne per consentire il passaggio dei mezzi dei cittadini che devono poter raggiungere le proprie abitazioni. Residenti che sanno bene della presenza degli scavi, a differenza del conducente della Qashqai, che una volta rimessosi dai traumi subìti nell’incidente e dall’immenso dolore di aver perso un figlio, potrà fornire dettagli su quanto accaduto.

