ITALEXIT E LIBERTA’ PER CENTO: Conferenza congiunta – il video sul canale youtube

LIBERTÀ PER CENTO : SITUAZIONE POLITICA E SUGGERIMENTI PER LA CITTÀ DI CENTO .LPC denuncia da anni il decadimento della politica locale .L’influenza delle lobby cittadine sulla politica locale al pari della situazione nazionale ha indebolito progressivamente l’etica della politica e il suo livello di indipendenze per lasciare il posto ad elementi sempre più deboli , politicamente, professionalmente, personalmente. LPC ha preso il 4,2 % di voti alle amministrative 2021, non è in consiglio comunale anche a causa della malefica simbiosi mutualistica con OC( orgoglio centese ) interrotta irreversibilmente in dicembre 2021 , pertanto le nostre sono proposte POLITICHE sui temi di più stretta attualità di questi mesi : CMV SERVIZI SRL : vendere l’immobile oggetto della megalomania di APC di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze ; DORMITORIO : con 1,5 milioni assegnati per la palestra ex bocciofila acquistare la parte restante della scuola di cartone di corporeno e creare la struttura in via Pedagna . Ripristinare pertanto la palestra ampliando il parcheggio presente utilizzando i soldi assegnati , in alternativa ripristinare le,scuole don Milani di corporeno ed adattarle alla esigenza della struttura prevista in centro ; EX SIM BIANCA : favorire la scenario 2 ed aumentare la “ senior housing al 40 % “ la popolazione invecchia e la città non attrae ;PIANO TRAFFICO : attualizzare e realizzare il piano del traffico già abbozzato dalla amministrazione Lodi , installare colonnine elettriche . UFFICI COMUNALI : introdurre un tempo limite per le risposte alle esigenze dei cittadini CLARA SPA : uscire dalla compagine sociale , recuperare il 16 % del capitale e investire in sicurezza , illuminazione , strade . Cercare un gestore meno caro per i cittadini .CARNEVALE : tornare alle origini , manifestazione gratuita e sostegno solo alle società carnevalesche , ridurre pertanto il costo della manifestazione della metà .COMITATO VERSO ITALEXIT Riprende la nostra missione di divulgazione della conoscenza e della consapevolezza sulla situazione creata dalla introduzione dell’euro come moneta NON sovrana .Pertanto annunciamo l’evento del 15 NOVEMBRE 2024 con il DOTT. MARCOTTI presso il centro sociale Ugo bassi .ITALEXIT ANNUNCIO LA MIA DOMANDA UFFICIALE DI ADESIONE AL PARTITO ITALEXIT Se l’adesione verrà accettata dal attuale comitato di reggenza seguirà un evento dedicato, crediamo che ITALEXIT sia l’unica vera alternativa alla attuale politica di omologazione alle lobby finanziarie di Bruxelles e della BCE .È un partito di scopo che all’articolo 2 persegue il “ ripristino della sovranità monetaria “ .Noi crediamo in tale obiettivo e in merito al futuro , tutti i partiti , anche quelli che predicavano l’uscita come fdi e lega , sono favorevoli all’euro e la de industrializzazione conseguente porterà solo miseria , specialmente qui , a causa delle scellerate scelte pseudo ecologiche sul settore automotive fatte dalla UE e appoggiate dalla BCE . LA SOVRANITÀ MONETARIA CONSENTIRÀ L’EMISSIONE DI MONETA CREDITO IN LUOGO DEL DEBITO GRAVATO DI INTERESSI CHE ASSIEME ALLE TASSE ( da abbassare drasticamente) ED ALLA EMISSIONE DI TITOLI A INTERESSI BASSI A FAVORE DEL MERCATO DOMESTICO consentiranno il finanziamento dello stato in modo indipendente dalle banche internazionali che hanno costretto al pagamento di oltre 2000 miliardi di interessi in trent’anni.

In merito al debito pubblico esistente esso verrà gradualmente sostituto dai sopracitati titoli a interessi bassi a favore delle famiglie e delle piccole imprese domestiche e monetizzato con la nuova moneta sovrana in modo graduale ed equilibrato in funzione dell’andamento della economia .

