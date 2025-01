LA BENEDETTO XIV SBANCA PIACENZA, VITTORIA FONDAMENTALE E +6 SULL’ULTIMA POSIZIONE: 74-80 IL FINALE

Benedetto XIV in casa dell’Assigeco Piacenza per uno snodo fondamentale. Sempre out Sperduto, Delfino e Tamani per la Sella che parte con Berdini, Devoe, Nobile, Davis e Benvenuti, coach Manzo risponde con Marks, Bartoli, Filoni, Serpilli e D’Almeida.

PRIMO QUARTO

Il primo canestro della gara è di Benvenuti che segna anche il secondo schiacciando dopo il rimbalzo in attacco, poi Marks e D’almeida pareggiano i conti in transizione e Filoni segna la tripla del vantaggio, poi Devoe segna un gran canestro con il fallo, ma non riesce a concludere il gioco da tre punti, dall’altra parte è Marks a dominare con 8 punti nei primi 5’, Filoni va in lunetta e fa +9 Piacenza, prima del jumper vincente di Stacy Davis. Berdini segna quattro punti in fila e la difesa della Sella si alza d’intensità, esordisce Matteo Graziani e il primo quarto si chiude sul 19-15.

SECONDO QUARTO

La Sella costruisce buoni tiri, ma non raccoglie punti nei primi 3’, Piacenza ne approfitta per riportarsi a tre possessi di distanza, poi le difese alzano la fisicità ed è Devoe a segnare quattro punti pesanti, nel traffico per il -5 Cento. Serpilli punisce la transizione difensiva della Sella ed è nuovo break per i padroni di casa che vanno sul +10. Benvenuti dalla lunetta e Davis da tre riportano a -4 gli ospiti, poi Serpilli segna un’altra tripla pesante. Davis accorcia dalla lunetta e il primo tempo si chiude sul 39-34.

TERZO QUARTO

Davis apre le danze con un terzo tempo rallentato, poi scarica forte per la tripla importantissima di Berdini, 5-0 subito e pari 39. Berdini si alza ancora da tre punti e trova il primo vantaggio Cento dopo il 4-0 iniziale, poi Marks sblocca i suoi dalla media e si prospetta un secondo tempo tiratissimo, Bartoli segna il -2, ma eccede nella protesta e prende un tecnico, stessa situazione per Benvenuti pochi momenti dopo, arbitri molto severi su questo tipo di decisioni. Bonacini segna un gran canestro dalla media per il nuovo -2 Assigeco, ma Graziani segna una tripla che pesa come un macigno e Berdini conclude al ferro dopo una palla recuperata, mini parziale e +5 Benedetto. Tanfoglio subisce un fallo in attacco da Filoni e dall’altra parte Davis assorbe il fallo di Gilmore e fa 2+1, poi non contento esce dai blocchi e spara la tripla del +9, la Sella regge in difesa e concede pochissimo e conclude un grande terzo quarto avanti 51-59.

QUARTO QUARTO

Tanfoglio ancora decisivo in difesa su Bonacini, ma un altro fallo tecnico permette a Piacenza di segnare un libero a gioco fermo, poi ancora Graziani punisce da tre punti, Bonacini commette un fallo antisportivo su Tanfoglio mentre Davis segna in solitaria e la Benedetto XIV si porta avanti di 11 lunghezze, poi due liberi di Marks e la bomba di Serpilli riportano a due possessi di distanza i padron di casa e timeout coach Di Paolantonio. Berdini punisce con la tripla, Serpilli dall’altra parte non replica e Davis segna un jumper di classe pura per il nuovo +10 Sella. Piacenza riesce a riportarsi a -5 con i liberi, ma poi Nobile inventa una tripla dal palleggio e la difesa dei ragazzi di Di Paolantonio è vincente, a 2’ dalla fine è +8 Sella. Berdini, trovato sul lato debole, spara ancora da tre punti e fa 76-65 e la Benedetto XIV si avvicina ad una vittoria importantissima. Alessandrini subentra a Benvenuti dopo il suo quinto fallo e trova un rimbalzo offensivo convertito in due punti, Piacenza allunga la difesa e recupera un paio di palloni, ma non arriva mai a contatto. La Benedetto XIV trova la prima vittoria in trasferta in una delle serate più importanti: finisce 80-74 Sella che va a +6 da Piacenza.

TABELLINI

SELLA CENTO: Ramponi, Devoe 9, Alessandrini 2, Berdini 22, Graziani 6, Davis 20 , Nobile 5, Tanfoglio 3, Moretti, Benvenuti 13

ASSIGECO PIACENZA: Gajc, Marks 21, Gilmore 2, Suljanovic , D’almeida 11 , Querci , Fiorillo, Bonacini 6 , Serpilli 19, Bartoli 10, Filoni 5

