LA CENTESE AFFRONTA LA CAPOLISTA MESOLA: SFIDA AD ALTA QUOTA

Sabato 26 ottobre si accendono i riflettori allo Stadio Comunale di Mesola, dove la Centese affronterà la capolista Mesola in una delle partite più attese del week end, meteo permettendo. Il Mesola arriva a questo incontro con un ruolino di marcia impressionante: 6 vittorie consecutive dopo il pareggio iniziale contro la Comacchiese, con un totale di 12 gol segnati e solo 2 subiti, dimostrando una difesa quasi impenetrabile.Partita con fortissime ambizioni di vittoria finale, finora non ha deluso le aspettative, mantenendo un passo deciso verso gli obiettivi societari.

La Centese, dal canto suo, si presenta a questa sfida con grande determinazione. Come ha dichiarato mister Ciro Di Ruocco, la squadra si prepara con umiltà ma anche con la consapevolezza dei propri mezzi. Pur essendo una neopromossa, la Centese ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli e arriva a questo big match con soli 3 punti di distacco dalla corazzata Ferrarese.

Il mister del Mesola, Oscar Cavallari, ex allenatore del Sant’Agostino in Eccellenza e con ottimi trascorsi nella Comacchiese, prepara i suoi per mantenere la vetta della classifica, forte di un organico esperto e ben rodato. Tra i protagonisti spiccano il capocannoniere classe 2004 Giuseppe Davo, il capitano Telloli con tanta esperienza in Eccellenza, il veterano Matteo Marcolini (classe 1985), e il solido portiere Enrico Calderoni (classe 1990), con esperienze in Serie D nell’ Alfonsine e nel Bellaria Igea Marina. A completare la rosa ci sono i giovani talenti Gabriele Tofan (classe 2005), Luci Domenico Enrico (classe 2002, cresciuto nel Mesola ), e Fabio Crosara (classe 2002, con esperienze nel Porto Viro in eccellenza).

La partita sarà seguita da numerosi tifosi della Centese, desiderosi di supportare la squadra in questa importante trasferta contro la capolista. La giornata si preannuncia ricca di emozioni anche per gli altri match in programma: la Comacchiese ospiterà un Casumaro bisognoso di punti, mentre il ValSanterno sfiderà il Corticella. Da non perdere anche il derby tutto ferrarese tra x Martiri e Portuense Etrusca, e il derby bolognese di alta classifica tra il Valsetta Lagaro e il Petroniano, due squadre in piena corsa per il vertice.

Appuntamento sabato allo Stadio Comunale di Mesola, calcio d’inizio ore 15, per una sfida non adatta a chi soffre di vertigini: la Centese è pronta a dare il massimo e a giocarsi le proprie carte contro la capolista!!

