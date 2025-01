PERSICETO: incidente mortale a Tavernelle nello scontro fra un autobus ed una utilitaria

Come riporta e-tv.it ancora una tragedia della strada, un frontale che è costato la vita ad un uomo alla guida di una vecchia Panda. E’ dunque di un morto, due feriti di media gravità e un’altra quindicina di persone che hanno riportato lesioni lievi il primo bilancio di un incidente stradale avvenuto in serata sulla Persicetana, a Tavernelle di Calderara di Reno. Sì è trattato di uno scontro fra una vecchia Fiat Panda e una corriera, avvenuto in un tratto rettilineo. Dinamica e cause sono al vaglio dei carabinieri, sul posto insieme a 118 e vigili del fuoco. Ancora sconosciuta l’identità della vittima, un uomo che viaggiava sulla utilitaria. Fonte e-tv.it

