LA CENTESE CALCIO PRESENTA IL SUMMER CAMP IN VAL DI PEJO

Sempre più proiettata a mettere in campo attività nuove che siano anche capaci di dare un prezioso supporto alle famiglie e un valore aggiunto alla città, la Centese Calcio sta per presentare un nuovo summer camp, dopo il successo registrato l’estate scorsa svolto in città. Stavolta però il club centese ha aperto una nuova opportunità per unire sport e vacanza, organizzando infatti il primo Sumner Camp in Val di Pejo. Giovedì 10 febbario alle 19, tramite un link che riporta a Google Meet, sarà dunque possibile assistere alla presentazione dettagliata di tutto il progetto rivolto ai giovani e importante anche per la socializzazione, aspetto che la pandemia ha messo da parte ma che dev’essere risvegliata.

“E’ un progetto nel quale crediamo molto perché oltre avvicinare i ragazzi allo sport significa anche poterli far godere di un contesto sportivo ed educativo – dice il consigliere Malcolm Whittaker – abbiamo voluto fare anche questo sforzo dopo il successo del Camp centese che ha visto la partecipazione di circa 500 bambini che, attraverso lo sport, la socialità e il movimento sono stati aiutati a ritrovare un bagliore di normalità. Questa che stiamo mettendo in campo, è una ulteriore opportunità che si presenta per giovani e famiglie. La Centese Calcio è da sempre attenta al territorio e alle sue esigenze al quale è legata strettamente. Per questo motivo, siamo sempre vogliosi di essere ancora una volta anche un mezzo col quale dare supporto ai nostri giovani, offrendogli, col Summer Camp, i benefici dell’attività fisica, i vantaggi che lo sport porta allo sviluppo della personalità e della socialità imparando a relazionarsi, seguire regole comuni, al rispetto”. Progetto che sarà possibile realizzare grazie ancora una volta all’impegno dei responsabili del settore giovanile Nico Cappabianca, Edoardo Marchi e Ciro di Ruocco che oltre alla crescita del vivaio della Centese si dedicano anche a queste attività aperte alla città

