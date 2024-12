BASKET: LE TRIPLE DI SARTO PIEGANO LA SELLA: 76-65 AL PALASOJOURNER

La Benedetto arriva a Rieti senza Delfino e Sperduto e ancora alla ricerca della prima graffiata in trasferta. Di fronte, la Real Sebastiani con l’ex Piunti e senza aver a disposizione Ion Lupusor. Biancorossi che partono con Berdini, Devoe, Nobile, Davis e Benvenuti, dall’altra Coach Rossi parte Monaldi, Harris, Piccin, Piunti e Spencer.

PRIMO QUARTO

I primi punti della gara sono di Jordan Harris che sfrutta la sensibilità della sua mancina, Cento non va a bersaglio nelle prime due azioni. Devoe sblocca dalla lunetta, dopo la palla rubata da Nobile e il secondo fallo in un amen di Piunti. Davis pareggia da tre punti dopo l’1/2 del connazionale e il canestro dell’ appena entrato Cicchetti. Monaldi spara l’8-6 con la prima tripla della serata, poi Benvenuti segna un bel jumper in faccia a Spencer che aveva fatto la voce grossa in area nell’azione precedente. Monaldi segna la seconda tripla della serata e Cicchetti trova due punti in area che costringono coach Di Paolantonio al primo timeout della partita. Piccin e Nobile si imitano con due canestri simili consecutivamente, poi Sarto aggredisce alla grande il match con addirittura otto punti in fila, intervallati dalla penetrazione di Devoe e dalla tripla Davis, in un primo quarto con alte percentuali. Dopo l’uscita di Spencer, Rieti va con un quintetto piccolissimo, con Cicchetti da cinque che va in lunetta dopo il secondo fallo di Tamani in pochi istanti. La Sebastiani pesca molto bene dalla panchina, trovando risorse da chiunque, Sarto subisce fallo da Davis sul tiro da tre punti, allargando la forbice e complicando la situazione falli in casa Benedetto. Moretti fa il suo esordio in partita per gli ultimi 37” del primo, Sarto manda a referto un’altra tripla dopo un primo quarto stellare: 32-15 Rieti dopo 10’.

SECONDO QUARTO

Tanfoglio segna un bel canestro per aprire il secondo quarto, poi Berdini segna una tripla dal palleggio per il -12 e timeout Rossi. Spanghero punisce dalla lunga per due volte e fa nuovo +16 Rieti, ma Cento riesce a far male coinvolgendo Benvenuti nei pick & roll, nonostante i padroni di casa continuino a mantere un ampio vantaggio, Cento costruisce, ma non porta a casa punti, tuttavia gioca un grandissimo secondo quarto difensivo, subendo soltanto 9 punti e chiudendo la prima metà sul 41-29.

TERZO QUARTO

Il copione rimane simile nella prima perte terzo quarto, Cento si carica subito di falli per frenare Spencer e Monaldi, poi Davis inventa la lacrima per il -10 dopo che stava faticando a trovare tiri puliti, Rieti non segna più, la Sella difende alla grande e dopo due invenzioni, una di Devoe, l’altra di Davis è 43-37. Berdini fa 0/2 dalla lunetta e Sarto sblocca Rieti, poi la Sella spreca con un’altra palla persa in un momento delicatissimo della partita. Pollone punisce Devoe dopo la finta, ma Berdini risponde subito per il -8. Cicchetti trova due punti da solo in area, Davis non sbaglia dalla lunetta, ma Spanghero punisce un’indecisione della coppia Devoe-Tamani e segna un’altra tripla. Sarto si guadagna con una certa abilità tre liberi e Rieti

chiude sul 57-45 il terzo quarto. QUARTO QUARTO

Piunti prima, Sarto poi mettono un altro mattoncino segnando altre due triple, ma la Benedetto non vuole mollare e con la tripla di Davis torna a -12, ma anche qui quando si

presenta una minima occasione di riapertura, i biancorossi

Mi piace: Mi piace Caricamento...