La Centese è pronta a riscattarsi: Alessandro Gotti carica la squadra e i tifosi

Nonostante un periodo recente in cui la Centese ha raccolto solo un punto in tre partite, il Consigliere e dirigente Alessandro Gotti esprime grande fiducia nella squadra, sottolineando che la qualità del gioco e la determinazione non sono mai mancate. “Abbiamo costruito una rosa lunga, ben diretta da mister Di Ruocco, regalando al pubblico belle trame e tanto spettacolo.I nostri tifosi continuano a sostenerci con entusiasmo. E’ vero, nelle ultime gare siamo stati poco precisi sottoporta, dovremo cercare di essere piu’ cinici”

Gotti ricorda che, essendo neopromossa, la Centese non deve avere assilli, ma cercare sempre di fare del proprio meglio e confermarsi come un’outsider competitiva. “Siamo lì, in zona play-off, e abbiamo dimostrato di poter competere con tutti, a viso aperto e alla pari. In particolare, la sconfitta di domenica scorsa, per come e’ maturata e per le tante occasioni da rete della prima frazione di gioco, ci conferisce ulteriore carica e motivazione”

Grande l’attesa per la partita di domenica prossima al G&G Stadium contro la x Martiri, che vedrà la Centese tornare a giocare tra le mura amiche. “Non vediamo l’ora! Giocheremo davanti al nostro pubblico e siamo pronti a dare tutto in una sfida che avrà un sapore speciale, contro la nostra degna rivale della passata stagione” afferma Gotti.

Nonostante la Centese abbia dovuto rinunciare nelle ultime gare a giocatori come Minelli, Edoardo Fabbri (frattura composta) , Sassu, e Novi, conta sul recupero definitivo di Federico Minelli, in rientro dopo 50 giorni di stop per un infortunio muscolare. “Ogni partita è un’occasione per dimostrare la nostra qualità. Con il supporto dei nostri tifosi e la determinazione della squadra, siamo certi che torneranno anche i risultati.”

Con questo spirito, la Centese invita i tifosi a partecipare in massa alla sfida di domenica, per sostenere insieme la squadra e accompagnarla verso il riscatto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...