LA CENTESE ESCE SCONFITTA DI MISURA A CONSANDOLO: OCCASIONI SPRECATE E UN GOL CHE COSTA CARO

La Centese torna da Consandolo con una sconfitta di misura che lascia l’amaro in bocca per le tante occasioni sprecate e un match condotto per larghi tratti. Nonostante il dominio territoriale e le molteplici opportunità create, gli uomini di mister Di Ruocco non sono riusciti a concretizzare e sono stati puniti dall’unica vera occasione concessa agli avversari nel corso della prima frazione di gioco.

Nel primo tempo, la Centese ha messo subito sotto pressione la difesa del Consandolo, colpendo una traversa con Bonvicini. Pochi minuti dopo, Pirreca ha avuto ben due opportunità a tu per tu col portiere, ma non è riuscito a trovare la via del gol. Il Consandolo, invece, si è reso pericoloso solo una volta e ha capitalizzato l’unica chance con Giberti al 17° minuto, sfruttando un malinteso difensivo.

Nel secondo tempo, la Centese ha continuato a premere sull’acceleratore, cercando il gol del pareggio, ma Bonacorsi prima e ancora Pirreca poi non sono riusciti a concretizzare due facili colpi di testa. Mister Di Ruocco ha cercato di ribaltare il risultato inserendo ben quattro attaccanti nel finale, ma il forcing finale non è bastato. Anzi, nei minuti conclusivi, con la squadra completamente sbilanciata in avanti, il Consandolo ha sfiorato il raddoppio in contropiede.

“La sconfitta lascia un sapore amaro, Se avessimo avuto maggiore precisione sotto porta, il risultato sarebbe stato diverso. Il possesso palla e il piglio con cui la squadra ha giocato ci danno consapevolezza della nostra forza.Il Consandolo merita comunque il riconoscimento per aver saputo contenere le avanzate della Centese e aver creato una ragnatela difensiva davvero fitta ed efficace” dichiara il dirigente biancoazzurro Alessandro Gotti.

Prossimo appuntamento al G&G STADIUM domenica 15 settembre con avversario il Felsina.

