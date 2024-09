Regionali – Elena Ugolini inaugura il suo primo comitato a Cento – “c’è tanta voglia di cambiare”

Cento, 5/9/2024 – La nostra Regione da più di cinquant’anni è governata dalle stesse persone e il modo di amministrare la ‘cosa pubblica’ non mette al centro il cittadino”, esordisce Elena Ugolini all’inaugurazione del suo primo comitato elettorale. Tanta gente ha affollato via Provenzali per l’intervento. Nel pomeriggio Ugolini aveva visitato il Centro Socio Riabilitativo Coccinella Gialla e, presso Fava Spa, si è confrontata con una sessantina di persone fra imprenditori e associazioni su temi del welfare, delle infrastrutture, soffermandosi sulla Cispadana, e sulla sanità. “Se si eliminano i presidi territoriali, le persone saranno sempre più sole e deboli. Voglio riportare gli enti sanitari vicini ai cittadini e una nuova visione che li metta al centro.” Necessario il ripristino del punto nascite di Cento e l’implementazione del Pronto Soccorso “i CAU hanno fatto solo danni”. Ha concluso la serata con un centinaio di persone presso il Ristorante Benedetto XIV nella piazzetta Cardinal Lambertini.

