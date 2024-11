LA CENTESE VOLA AGLI OTTAVI DI COPPA ITALIA!

La Centese Calcio, scesa in campo con il lutto al braccio nel ricordo del suo dirigente Carlo Contri, avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia Memorial Maurizio Minetti. È stata una partita intensa dove la Centese, pur controllando il match per larghi tratti con maggiore possesso palla e migliore solidita, ha dovuto sudare le “sette camicie” per scardinare la difesa di casa, più che mai sugli scudi nella fredda serata di Massa Lombarda.

Il risultato si è sbloccato nel primo tempo grazie al gol di Sanci, sempre più decisivo in questa competizione. Tuttavia, la Frugesport non si è lasciata intimidire e ha trovato il pareggio con una bella azione corale di rimessa, che ha colto impreparata la difesa biancoazzurra. Prima del vantaggio, la Centese ha però fallito diverse occasioni da goal, tra cui un palo colpito da Pirreca e una traversa di Govoni, che hanno negato la possibilità di mettere subito in discesa il match.

Nel secondo tempo, la Centese ha ripreso il controllo del gioco, creando altre opportunità fino al gol decisivo, ancora di Sanci, che con questa doppietta porta a sette reti il suo bottino personale in Coppa Italia.

In pieno recupero, il giovane portiere Elia Grandi, classe 2006 e schierato titolare da mister Di Ruocco, si è distinto con una bella parata, sventando una pericolosa azione dei padroni di casa.

Tra le fila della Frugesport, una menzione particolare all’esterno classe 2003 Vincenzo Pirro, il migliore dei suoi, autore di una prestazione di grande dinamismo e qualità.Con il pass per gli ottavi di Coppa in mano, la Centese si concentra ora sulla prossima di campionato, dove farà visita al MSP Calcio di Monte San Pietro.Un plauso va anche alla Frugesport, autrice di una gara intensa, dove ha dimostrato di poter competere nel proprio girone di Promozione per il raggiungimento degli obiettivi societari.

