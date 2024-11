Appello al voto del PD per le elezioni regionali. Elezioni regionali: un voto di cui essere orgogliosi

Domenica e lunedì siamo chiamati all’importante voto per il rinnovo del presidente di Regione e del Consiglio regionale. Siamo davvero convinti del momento fondamentale che rappresenta per la nostra comunità regionale e con l’occasione rivolgiamo a tutti i cittadini il nostro appello ad andare a votare e a scegliere il candidato del centrosinistra Michele De Pascale, un candidato giovane ma con l’importante esperienza di essere stato sindaco di una città come Ravenna.Si è preso importanti impegni, a cominciare dalla sanità, per la tutela degli ospedali di medie dimensioni come l’ospedale di Cento e il nostro pronto soccorso. Un voto per il futuro della nostra regione, contro chi vuole portare la privatizzazione della sanità; un voto per la tutela del nostro territorio, contro chi sa solo fare facile sciacallaggio sulle alluvioni.

Il nostro voto è ancora più convinto per la presenza di Carlotta Gaiani candidata al consiglio regionale nella lista PD per la provincia di Ferrara: abbiamo una possibilità molto importante di riportare Cento in Regione con una persona che ha sempre dimostrato grande competenza e sensibilità. Cento, con il centrosinistra, è pronta a fare la sua parte: partecipiamo per dare un futuro concreto e di prospettiva per la nostra comunità.

I capigruppo di maggioranza al Consiglio comunale di Cento Mattia Franceschelli, PDMarcello Ottani, AttivaMassimo Donato, Cento si Cura

