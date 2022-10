LA GUARDIA DI FINANZA DONA ALLA CARITAS DIOCESANA OLTRE 200 CAPI D’ABBIGLIAMENTO CONTRAFFATTI SEQUESTRATI

Nei giorni scorsi, presso la Caserma “Fin. Bruno Bolognesi” di via Palestro, i Finanzieri del

Comando Provinciale di Ferrara hanno consegnato alla Caritas diocesana oltre 200

articoli tra calzature, camicie, polo e pantaloni riportanti false griffes di noti brand quali

Nike, Ralph Lauren, Gucci, Armani, K Way, Colmar, che erano stati sequestrati nel 2019

dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ferrara nel corso di una operazione a

contrasto del commercio illegale di merce contraffatta.

Il Tribunale di Ferrara, a seguito della conclusione dell’iter processuale che ha portato alla

sentenza definitiva di condanna emessa a carico dei responsabili per il reato di

contraffazione, dopo aver appurato che i capi si trovavano in buono stato di conservazione

e non erano dannosi per la salute, ha raccolto e condiviso la proposta delle Fiamme Gialle

di autorizzarne la donazione a scopi benefici in favore della Caritas ferrarese per la

successiva distribuzione solidale.

I prodotti in questione, privati dei marchi contraffatti, saranno quindi consegnati alle

famiglie bisognose della comunità ferrarese, recando loro un piccolo conforto in vista

anche dell’imminente stagione invernale che, alla luce dell’attuale contesto emergenziale

innescato dalla crisi russo – ucraina, si prospetta alquanto difficile e problematica.

L’iniziativa testimonia la vicinanza e l’attenzione della Guardia di Finanza verso le fasce

più deboli della popolazione per dare un segno tangibile di come i beni sequestrati che

erano il frutto di attività illecite possano, anziché essere distrutti, destinati alla collettività

nel segno del bene comune e della solidarietà vera per chi vive situazioni di difficoltà, in

piena sinergia con le Associazioni del terzo settore, come la Caritas.

