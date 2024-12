LA SELLA CON UN GRANDE CUORE: NARDO’ PIEGATA DOPO UN TEMPO SUPPLEMENTARE: 82-76 IL FINALE ALLA BALTUR ARENA

La Benedetto XIV si trova di fronte uno scontro cruciale per il mantenimento della categoria. L’HDL Nardò arriva alla Baltur Arena dopo la prestigiosa vittoria contro Cividale. Per la Sella ancora assenti Sperduto e Delfino.

Coach Di Paolantonio parte con Berdini, Devoe, Nobile, Davis e Benvenuti, Dalmonte, invece con Woodson, Mouaha, Stewart jr, Nikolicl e Iannuzzi.

PRIMO QUARTO

Devoe fa esplodere la Baltur Arena e una pioggia di peluche riempie il parquet per il Teddy Bear Toss. Le due difese sono subito molto fisiche, Berdini fallisce una tripla aperta e Nardò trova il primo vantaggio con Iannuzzi e Nikolic dall’angolo fa +5 con la Sella. Nobile sblocca l’attacco biancorosso, poi Devoe con una stoppatona e Davis con il canestro più fallo portano avanti la Benedetto XIV. E’ ancora il prodotto di Pepperdine a far succedere cose in attacco, con la tripla del +5, subito annullata dalla risposta di Donadio che poi stoppa Devoe e regala l’ultimo possesso ai suoi, ma dopo un’infrazione di 5” sulla rimessa è l’ex Orzinuovi a firmare il definitivo 18-14 dopo 10’.

SECONDO QUARTO

Tamani entra benissimo in partita con un bel canestro in area e una super stoppata dall’altra parte del campo, Woodson segna una tripla da fuoriclasse e Davis risponde con uno dei suoi jumper dall’angolo, Sella a +5. Alessandrini e Tamani guidano la Benedetto al +9 con canestri e giocate di energia che caricano anche Coach Di Paolantonio. Benevnuti risponde alla clamorosa schiacciata di Mouaha. Vengono fischiati due falli in un amen a Benvenuti e il capitano odierno della Benedetto è costretto a sedersi, già gravato di tre falli. Iannuzzi fa 0/4 dalla lunetta, Davis attacca e regala spazio per la tripla di Nobile, +12 Sella e timeout Coach Dalmonte. Il primo tempo si chiude sul 35-23.

TERZO QUARTO

Berdini e Davis fanno cinque in fila per la Benedetto, poi Nobile spara la tripla del +15 padroni di casa che stanno concedendo pochissimo agli avversari. Alessandrini, ripartito in quintetto per i problemi di falli di Benvenuti, approfitta del buco difensivo e appoggia due facili, poi Mouaha, leader emotivo di Nardò in questa partita, segna la tripla del -10 che diventa -8 dopo il canestro di Stewart jr, poi Woodson intercetta un passaggio di Nobile e lancia il contropiede che riporta a due possessi l’ex società di Renato Nicolai. Tanfoglio ferma l’emorragia biancorossa con un piazzato di carattere, poi contribuisce a recuperare un pallone e Nobile nell’azione seguente segna di mancino il nuovo +5 Benedetto. Nardò rosicchia fino al -3, poi Devoe si mette in proprio e trova due punti complicatissimi, Donadio non ci sta e segna un altro canestro pesante, Nardò ha messo in difficolta la Sella con la zona e Stewart completa un terzo quarto da 28 punti per i suoi che pareggiano a quota 51 dopo 30’.

QUARTO QUARTO

Dopo un altro 0/2 di Iannuzzil, Benvenuti riceve al centro dell’area da Davis e appoggia il +2, poi Donadio si inventa il canestro del pareggio galleggiando in aria, dall’altra parte Benevnuti fa 2/2 dalla lunetta e dopo aver forzato i 24”, Tanfoglio punisce con la tripla del +5 e timeout HDL. Stewart jr risponde da giocatore vero con una tripla a smorzare gli animi della Baltur Arena, Woodson segna la tripla del sorpasso Nardò a poco più di 4’ dalla fine. Altro finale in volata alla Baltur Arena, con Zugno che trova il sorpasso con due punti troppo facili per il momento, Davis pareggia a quota 65 a meno di 120” dal termine, poi due liberi di Benvenuti portano avanti la Sella, ma Iannuzzi trova un canestro in post da veterano, la Sella non trova il canestro del pari e la lotta a rimbalzo favorisce gli ospiti con Mouaha che scappa in contropiede per il +2 a 51” dalla fine. Ancora Benvenuti, dopo un’ottima ricezione, si guadagna un’altra gita dalla lunetta e contropareggia. Si va verso un finale per cuori forti, la Benedetto tiene per oltre venti secondi ma Stewart di astuzia guadagna un fallo e due tiri liberi, realizzati. Ora è possesso biancorosso a 16” dalla fine: Devoe fatica a ricevere, poi Davis gli consegna la palla e l’ex Orzi trova il pari lasciando 5 decimi agli avversari. Woodson non riesce a trovare il tiro e allora è over time a Cento.

OT

Devoe riprende da dove aveva lasciato, segnando il +2, poi Iannuzzi pareggia subito e Alessandrini rimanda avanti i suoi, poi ancora Iannuzzi trova il pari. Tanfoglio difende alla grande su Woodson e Alessandrini, dalla lunetta, fa +2 Cento, dopo i due errori ai liberi di Mouaha, anche Woodson ne sbaglia uno e Davis punisce dal centro dell’area, imbeccato benissimo da Devoe. Devoe fa 0/2 dalla lunetta, ma sulla lotta a eimbalzo è Davis a uscire vincitore e a timbrare sempre a gicoo fermo, +5 Cento a 1’ dal termine. Benvenuti sporca il possesso di Iannuzzi e sulla palla vagante Davis riesce a scappare, viene fischiato flopping a Mouaha sul contatto con Davis e Benedetto che va a +6. Devoe fa ancora 0/2, ma Benvenuti suggella una partita sontuosa sporcando anche questo rimbalzo. Iannuzzi dall’altra parte non controlla il passaggio di Woodson e allora è ufficiale, Cento torna alla vittoria dopo una partita tiratissima contro Nardò, finisce 82-76 dopo un tempo supplementare.

TABELLINI

SELLA CENTO: Tamani 8, Ramponi, Devoe 12, Alessandrini 8, Berdini 4, Davis 24 , Nobile 10, Tanfoglio 5, Moretti, Benvenuti 15

HDL NARDO’: Woodson 12, Ebeling, Nikolic 6, Iannuzzi 18, Donadio 7, Mouaha 13, Stewart jr 18, Rapetti, Thioune, Zugno 2

Foto crediti: Antonio Iachini

