Le parole di Coach Di Paolantonio prima della sfida casalinga contro Verona

“Arriviamo a questa partita dopo un grande sforzo fisico, ma soprattutto mentale nelle tre partite della scorsa settimana, dove avevamo uno scontro diretto fondamentale a Piacenza e abbiamo dato seguito con una grande prova in casa contro Verona, di conseguenza stiamo lavorando bene per recuperare energie sia fisiche che mentali, preparando una partita tra due squadre in fiducia, perché noi veniamo da due vittorie, ma prima c’era stata la grande prestazione di Milano e la buona prova anche contro Rimini, mentre Torino viene da tre vittorie consecutive, in casa hanno vinto le ultime due partite distruggendo Nardò e Orzinuovi, che sono due avversari diretti. Ci aspettiamo una bella partita, avvincente, dura, contro una squadra che l’ultima partita ha girato senza due rotazioni, questo significa essere ben allenati, ben strutturati, sappiamo che sono un gruppo forte e sicuramente dobbiamo tenere questo in considerazione. Tuttavia, le ultime prestazioni devono farci andare a Torino con la convinzione di poter fare bene e centrare il nostro obiettivo, ogni partita rappresenta un’opportunità e dobbiamo provare a cogliere questa.”

