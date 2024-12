Le parole di Coach Di Paolantonio prima della sfida contro Nardò:

“Rieti ha grande fisicità e gioca una pallacanestro molto aggressiva sia in attacco, sia in difesa. Per questo motivo dovremo essere bravi difensivamente a contenere il loro talento, e contestualmente a giocare insieme in attacco per provare a metterli in difficoltà. Sappiamo di giocare in un campo molto difficile, contro un avversario di valore che sta facendo molto bene, ma veniamo da una vittoria e vogliamo provare a regalarci la prima sfida in trasferta. Per farlo dovremo disputare una gara solida ed attenta con tutti i protagonisti e per tutti i 40 minuti. Ringrazio il club per averci dato la possibilità di aggregare Matteo Graziani, che ci ha permesso di allenarci meglio in questi giorni.”

Anche Nicola Berdini ha parlato della prossima sfida dei suoi:

“Domenica ci aspetta una trasferta impegnativa in un campo caldo come quello di Rieti.

Affronteremo una squadra solida, molto aggressiva in difesa e con giocatori di talento ed esperienza in attacco.

Dovremo essere bravi a rimanere sul pezzo per 40 minuti e giocare la nostra pallacanestro. Penso che abbiamo tutte le carte in regola per andare a Rieti e giocarcela fino alla fine”

Mi piace: Mi piace Caricamento...