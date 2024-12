CMV SERVIZI: Innovazione, trasparenza e sostenibilità, il messaggio di fine anno – video sul canale youtube

CMV SERVIZI: innovazione, trasparenza e sostenibilità al centro della giornata del 20 dicembre

Cento, 20 dicembre 2024 – Una giornata all’insegna della trasparenza, dello sviluppo sostenibile e della collaborazione strategica ha caratterizzato l’evento organizzato da CMV SERVIZI il 20 dicembre. L’occasione, oltre a essere un momento di scambio degli auguri di fine anno, ha rappresentato un’opportunità per riflettere sui risultati raggiunti nel 2024 e presentare le strategie future, rafforzando l’impegno dell’azienda verso il territorio, l’innovazione e la sostenibilità.

Un anno di successi e nuove prospettive

Durante l’incontro, i dirigenti di CMV SERVIZI hanno ripercorso i principali risultati ottenuti nel corso dell’anno. Sotto il profilo della trasparenza, da rilevare il raggiungimento del 100% di pubblicazione dei contenuti richiesti nella sezione società trasparente, in linea con le normative nazionali e le disposizioni ANAC. Questo traguardo è stato possibile grazie alla piena digitalizzazione dei contratti pubblici, che ha migliorato tracciabilità, efficienza e accessibilità per tutti gli stakeholder.

L’evento ha inoltre permesso di evidenziare le nuove convenzioni e i rinnovi strategici che rafforzano il legame di CMV SERVIZI con i Comuni soci e il territorio:

Comune di Vigarano: Nuova gestione dei cimiteri a partire dal 2024 e allo studio anche del verde pubblico dal 2025.

Comune di Terre del Reno: Affidamento per la gestione dell’illuminazione pubblica, un passo importante verso infrastrutture urbane più moderne e sostenibili.

Comune di Cento: Rinnovo di tutti gli affidamenti esistenti, a conferma della fiducia nell’efficacia e nella qualità dei SERVIZI offerti.

Comune di Voghiera, affidamenti per gestione cimiteri e verde pubblico a un Comune non socio

Innovazione e sostenibilità al centro della strategia

CMV SERVIZI ha annunciato l’imminente pubblicazione di un’asta per la concessione in diritto di superficie di un terreno presso la discarica, destinato alla realizzazione di un parco fotovoltaico. Questo progetto, che include clausole sospensive legate ad autorizzazioni come quella di ARPAE e alla capienza della cabina primaria, rappresenta un passo avanti nel percorso di transizione ecologica dell’azienda.

Un altro progetto strategico riguarda la consulenza specialistica per la collocazione di un nuovo impianto crematorio, che sarà realizzato entro il 2026 per rispondere alla crescente domanda di SERVIZI sul territorio.

Un nuovo modello di sostenibilità economica

Tra i temi emersi, l’accordo di affitto della parte restante dell’immobile aziendale con un soggetto privato è stato presentato come esempio di diversificazione delle entrate. Questo accordo testimonia la volontà di CMV SERVIZI di non dipendere esclusivamente da risorse pubbliche, promuovendo un modello di gestione più resiliente e orientato al futuro.

Focus sulle persone: accordo sindacale e valorizzazione delle competenze

L’evento ha sottolineato l’importanza del nuovo accordo sindacale triennale, che introduce un sistema di premialità basato su obiettivi chiari e condivisi, in linea con la strategia aziendale di valorizzare il personale. Con un incremento del 25% del personale dal 2021 al 2023, CMV SERVIZI si conferma un’azienda inclusiva e orientata alla crescita delle competenze.

Collaborazione istituzionale per la sicurezza urbana

È stato inoltre annunciato un protocollo di intesa con il corpo di polizia locale, volto a migliorare la sicurezza urbana e la gestione delle emergenze nei territori serviti. La collaborazione sarà supportata da strumenti digitali avanzati e dalla condivisione di dati territoriali, a conferma dell’impegno di CMV SERVIZI verso un territorio più sicuro e ben gestito.

Consultazione delle informazioni

Tutti i dettagli e le informazioni menzionate in questo documento sono consultabili nel Report di sostenibilità CMV SERVIZI 2024 e nella sezione Trasparenza del sito ufficiale dell’azienda. Questo approccio garantisce un accesso chiaro e semplice ai dati, promuovendo una partecipazione attiva dei cittadini e degli stakeholder alla gestione pubblica.

CMV SERVIZI: una guida per il cambiamento

La giornata del 20 dicembre ha ribadito l’impegno di CMV SERVIZI a essere un punto di riferimento per la gestione pubblica locale. Innovazione, sostenibilità e trasparenza sono i pilastri su cui si fonda la strategia dell’azienda, che guarda al futuro con determinazione e responsabilità, al SERVIZIO delle comunità e del territorio.

