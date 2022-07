+++In uscita il film su Lamborghini

Di Marco Cevolani

Con il rilascio del trailer ufficiale (https://www.drive.com.au/news/watch-lamborghini-movie-trailer-released/) è iniziato il conto alla rovescia per l’uscita del film su Ferruccio Lamborgni, girato in parte a Cento, film che vede Frank Grillo nei panni di Lamborghini e Gabriel Byrne in quelli di Enzo Ferrari. I due attori hanno preso il posto rispettivamente di Antonio Banderas e Alec Baldwin, previsti inizialmente nei due ruoli.

Il film, titolato semplicemente, “Lamborghini” – e crediamo francamente non ci sia bisogno di aggiungere altro – è diretto e sceneggiato da Robert Moresco, premio Oscar per “Crash”.

E’ lo stesso Romano Reggiani, raggiunto dalla nostra redazione, che nel film interpreta il giovane Lamborghini, a confermare l’uscita nel corso del 2022, anche se al momento una data ufficiale non è ancora stata comunicata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...