LETTERA AL DIRETTORE: degrado scolo “Canalazzo”

Egr. Direttore

Con la presente, come membro del costituito “Osservatorio Civico Centese”, vorrei segnalare una situazione di degrado collegata all’ argomento scolo “Canalazzo”, il canale che il Consorzio di Bonifica (supportato dalla amministrazione Accorsi) vorrebbe by-passare perché ritiene più opportuno scavarne uno nuovo (il famoso “Diversivo”), nonostante un Comitato stia documentando periodicamente (inascoltato) come il “vecchio” Canalazzo se opportunamente sfalciato, stia dignitosamente compiendo il suo dovere e che sarebbe più utile una vasca di espansione a nord, facendo risparmiare 5.000.000 alla Regione.

Va precisato che noi centesi versiamo al Consorzio una quota per lo sfalcio e la risagomatura dello scolo che, per inciso, nonostante sia stato chiesto ripetutamente dal Comitato, non si sa quante volte queste dovrebbero essere effettuate in un anno.

E proprio a proposito della manutenzione del canale, come residente in quella zona, documento quello che sta accadendo nella curva “ex via di Penzale” (sopra ad un ponticello a poche decine di metri dall’Oratorio della Crocetta), dove scorre per l’appunto il Canalazzo.

Vi è un punto importante dello scolo che viene lasciato in incredibili condizioni di degrado (foto 1) ed è doveroso sapere che al suo interno è stata messa una grata ispettiva che oggi si trova in questa situazione: invisibile e impossibile da controllare (foto 2).

La domanda è di chi sia la responsabilità di questa manutenzione e si propende, come logica, per il Consorzio di Bonifica in quanto si tratta sempre di quel Canalazzo che è stato sfalciato da loro alcune settimane fa, pulito però (come si vede nella foto 3) solo dalla sua uscita dal ponte verso Corporeno ma non dal ponte verso la Crocetta e non si capisce il perché in quanto sono solo pochi metri poi, fino alla Crocetta, è tombinato.

Non tocca al Consorzio ma ad altri? Importante è che si faccia la dovuta manutenzione.

Questa segnalazione l’avrei potuta fare anche tramite la Consulta o qualche consigliere comunale (esempio Commissione Ambiente) ma ho pensato di non aspettare Natale, come l’anno scorso è successo al Comitato, per essere ascoltato.

La ringrazio

Claudio Tassinari

Già Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Ambiente

