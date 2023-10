LETTERA AL DIRETTORE: La Centese ‘emigra’ a Finale Emilia per mancanza di illuminazione notturna

Buonasera Direttore

apprendo dai giornali che mercoledì 4 ottobre la Centese giocherà il terzo turno di coppa Emilia a Finale Emilia.

Ma come, mi sono chiesto, non e’ possibile, il Finale Emilia milita in seconda categoria!!

Armato di buonafede mi sono rivolto a qualche amico, prendendo le giuste informazioni, ed ho svelato l’arcano.

La Centese gioca in casa contro LA DOZZA, mi dice, ma e’ costretta ad emigrare in altra struttura, per via della mancanza di luci al Bulgarelli.

Davvero assurdo, mi sono detto.

E a noi tifosi? nessuno ci pensa?

E la società, sarà poi così sicura di ottenere lo stesso numero di tifosi allo stadio?

Personalmente penso che questo sia inammissibile, per una città come Cento.

Abbiamo una squadra che si sta comportando benissimo, in tanti l’avrebbero seguita in questa sfida serale, ancor di piu’ perché si tratta di una fase eliminatoria diretta, con eventuale roulette dei calci di rigore in caso di parità.

Sfide che rievocano tempi passati e richiamano pubblico e attenzione intorno alla nostra squadra.

Penso che tutto ciò non sia giusto, e che l amministrazione debba assolutamente porre rimedio a questa situazione.

Dover emigrare a Finale Emilia, così come in qualsiasi altra località, e’ un segnale di disorganizzazione e debolezza, e lede l immagine anche di noi cittadini e tifosi.

Lettera firmata

