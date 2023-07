LETTERA AL DIRETTORE: nasce “L’Osservatorio Civico per lo Sviluppo e Tutela del Territorio Centese”

Egr. Direttore

Alcuni cittadini hanno deciso di costituire “L’Osservatorio Civico per lo Sviluppo e Tutela del

Territorio Centese” che si propone di monitorare costantemente, a 360°, il nostro comune.

Si avvale della consulenza di cittadini con interessi su varie tematiche e con provate esperienze

specifiche, ed è aperto alla collaborazione di tutti coloro che vogliono dare un contributo fattivo

grazie alle proprie competenze e conoscenze.

L’Osservatorio Civico è apartitico e intende migliorare la qualità della vita della comunità con

l’interazione tra gli uomini e i luoghi in cui vivono; non abbiamo la presunzione di sostituirci a

coloro che istituzionalmente sono deputati a farlo, ma vogliamo dare un fattivo contributo grazie ad

una costante vigilanza del territorio comunale, e vorremmo essere un supporto informativo costante

per chi fatica a rapportarsi con organismi poco snelli che devono sottostare alla burocrazia e al

formalismo. Pensiamo sia necessario colmare il vuoto che si è creato tra i cittadini e i distratti

consiglieri del consesso comunale.

Oltre ai tradizionali comunicati verrà creato un sito specifico dove i cittadini potranno indirizzare

segnalazioni, immagini fotografiche, video e ci proponiamo di organizzare iniziative pubbliche per

puntuali spiegazioni su questioni particolarmente complesse, grazie alla presenza di esperti nella

materia trattata.

Seguirà a breve una conferenza stampa.

Grazie per l’attenzione.

Osservatorio Civico per la Salvaguardia e Tutela del Centese

