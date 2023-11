LETTERA AL DIRETTORE: Nel Consiglio Comunale di Cento non manca un’opposizione?

Egr. Direttore

Le scrivo perché vorrei capire come è composto oggi il Consiglio Comunale.

Come cittadino (elettore) ho notato che vi sono vari comunicati stampa redatti dalle opposizioni a firme a volte congiunte, oppure da singole forze politiche o anche da liberi cittadini: nulla si legge da parte di “Orgoglio Centese”, né da soli, né insieme ad altri.

Non vi è traccia di questa forza politica di opposizione che esprime il presidente del Consiglio (già presidente con la giunta Toselli!), il presidente della commissione Sanità, il presidente della commissione Ambiente e il presidente della Consulta di Cento – Penzale.

In campagna elettorale “Orgoglio Centese” era avversaria dell’attuale sindaco ma da quando governa la giunta Accorsi non si trovano loro dichiarazioni, almeno dubbiose, su questa amministrazione (non che si debbano fare per forza, perché se uno è d’accordo su tutto che le fa a fare?), solo qualche “opportuna” astensione.

Che dire? Le “trasformazioni” in politica ci sono sempre state, sarebbe corretto, al fine di non alimentare facili dietrologie, dirlo pubblicamente oppure spiegare quali strategie animi gli scaltri rappresentanti di “Orgoglio Centese”, altrimenti le dietrologie ci stanno tutte.

Grazie

Claudio Tassinari – RisorgiCento – Già Consigliere Comunale

