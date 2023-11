LETTERA AL DIRETTORE: “Cento merita un biblioteca vera”

Gentile Direttore, mi scuso per la forma del mio messaggio, ma Cento è un piccolo paese ed è difficile esporsi personalmente: Cento comunque merita una vera biblioteca, non un antro buio in una Rocca medievale e nemmeno un angolino sacrificato in Pandurera dove si trova il guardaroba. Non ne voglio fare una questione politica: Cento ha avuto amministrazioni di tutti i colori dall’epoca del terremoto, ma è giusto trovare al più presto una soluzione, anche per un servizio culturale che non offre un palcoscenico o l’enfasi delle prime pagine sui giornali locali. I cittadini per primi hanno il diritto di avere un luogo per leggere e svagarsi, ma hanno il diritto di lavorare in un luogo decoroso anche i bibliotecari. Chi ha innescato una polemica che ha portato probabilmente alla chiusura della Rocca di Cento, al solito, non ha offerto alternative credibili. Ciceruacchio era almeno conosciuto come patriota.

