LETTERA AL DIRETTORE: “Sig Sindaco Accorsi Mancano strutture adeguate per il calcio giovanile”

Egregio Sig. Sindaco Edoardo Accorsi

con questa iniziativa promossa dalla grande comunità dei Genitori

degli altleti della Centese Calcio Elite si vuol riproporre un “antico”

problema che riguarda il settore del calcio giovanile a Cento e,

precisamente, la mancanza di strutture efficienti da utilizzare per

questo settore sportivo che sono diventate ancora più inadeguate

anche in relazione al numero dei ragazzi che scelgono di praticare il

calcio a Cento.

La Centese Calcio Elite, ad oggi, infatti, può annoverare più di 300

tesserati nel settore giovanile che è il frutto di una crescente

adesione degli ultimi anni che, a sua volta, è frutto di un eccellente

lavoro dei dirigenti, degli allenatori ed degli atleti tanto da meritare il

titolo di SCUOLA CALCIO ELITE.

La Società, in molti casi, è “costretta a non accettare l’iscrizione

di ragazzini che poi sono indotti a recarsi nei paesi limitrofi”, e

deve, comunque, necessariamente ammassare i propri atleti per gli

allenamenti in spazi piccoli ed inadeguati oltre che di scarsa qualità.

Spesso più annate si ritrovano ad allenarsi nello stesso campo

rinunciando agli spazi necessari per l’allenamento specifico che

devono seguire.

Non solo!!!

Considerata la qualità dei campi utilizzati ed, in modo particolare, il

Campo al Parco del Reno, considerato che più annate ivi si

allenano OGNI GIORNO dal lunedì al venerdì, il terreno del campo

diventa solitamente impraticabile per le buche e sconnessioni che si

creano, per non parlare quando vi è maltempo che diventa non solo

un campo assolutamente impraticabile, ma anche indecoroso,

indecente, imbarazzante, indegno ed assurdo per una città come

Cento.

Se per gli allenamenti la Società “si adatta” ad ammassare i propri

atleti, tanto non è possibile fare per le partite che vengono disputate

tra il sabato e la domenica mattina.

Per ovviare all’assenza dei campi necessari per le partite in casa, la

Società della Centese è costretta a chiedere la disponibilità di campi

di paesi limitrofi (vedasi Argelato, Buonacompra, San Carlo…)

corrispondendo, però, somme per l’uso e, quindi, risorse

economiche che ben potrebbero essere utilizzate per qualsiasi altro

obiettivo sempre nell’interesse degli altleti.

Una “risorsa preziosa” della Società Centese Calcio è la

COMUNITA’ DEI GENITORI che sopperisce a tutta una serie di

mancanze che sono imputabili solo ed esclusivamente alla

amministrazione comunale ………. per non parlare dei numerosi

nonni, zii e fratelli che collaborano nella gestione delle attività sia in

casa che in trasferta!

Se è ammissibile che i genitori (e quindi anche nonni, zii, fratelli..)

debbano prodigarsi per accompagnare gli altleti fuori sede per le

partite in trasferta, NON E’ ACCETTABILE CHE DEBBANO FARE

LA STESSA COSA PER LE PARTITE DA DISPUTARSI IN CASA

COME SE FOSSERO DELLE TRASFERTE!

Le famiglie sopportano non solo disagi ma anche ulteriori costi che

non dovrebbbero sussistere!!

Ci sono atleti che ben potrebbero andare da soli in bici al campo per

la partita da disputare “in casa” perchè hanno un’età tale che

consente loro di essere autonomi per raggiungere il campo ma,

purtroppo, se devono andare a giocare ad Argelato, Buonacompra,

San Carlo….. tanto non è possibile ed ecco che si crea la carovana

delle automobili delle famiglie e, prima ancora, il tam tam su

WhatApp con la richiesta “chi può dare un passaggio a mio figlio?”

Forse l’amministrazione comunale non sa (ma con un po’ di

riflessione potrebbe arrivarci!) che ci sono famiglie in cui gli atleti

sono due o più di due, che sono costretti ad andare in trasfertaanche quando uno dei figli gioca in casa con notevoli disagi

organizzativi

Forse l’amministrazione comunale non sa (ma con un po’ di

attenzione potrebbe arrivarci!) che la Centese Calcio è una Scuola

di Calcio Elite.

Quest’anno la Centese Calcio sta disputando i campionati regionali

con tante categorie ed ogni sabato e domenica rappresenta la città

in giro per l’Emilia Romagna da Parma a Cattolica e spesso gli atleti

della Centese Calcio vengono ospitati in impianti all’avanguardia

con terreni sintetici di ultima generazione, spogliatoi nuovi e

confortevoli, bar e tribuna.

È triste e frustrante ospitare poi le medesime società nelle nostre

malandate ed insufficienti e carenti strutture.

La città di Cento, a livello calcistico giovanile, è tornata ad essere un

polo d’attrazione, ma in queste condizioni si rischia di dover

interrompere il percorso intrapreso.

I ragazzi, i bambini, le famiglie centesi e la Centese Calcio non lo

meritano!

L’amministrazione comunale appare disattenta, sembra che ignori le

istanze, le richieste e le doglianze manifestate da tempo mentre

dovrebbe prestare la dovuta attenzione.

Nella recente campagna elettorale si è parlato di “sociale e tanto

altro” ma, francamente, su alcuni temi sembra vi sia una concreta

indisponibilità e totale disinteresse.

E già.

Perchè di tanto si tratta: INDISPONIBILITA’ ED ASSOLUTO

DISINTERESSE A RICHIESTE LEGITTIME E SENSATE DI UNA

PARTE DEI CITTADINI DI CENTO.

Si rimane esterefatti dal fatto che l’amministrazione comunale non

provi imbarazzo anche alla pessima figura che fa con i genitori di

altre località emiliane che accompagnano a Cento i propri figli per

disputare le partite di calcio del settore giovanile.Si rimane esterefatti dal fatto che l’amministrazione comunale ignori

le legittime esigenze di fare sport in modo dignitoso a bambini ed

adolescenti centesi.

In modo particolare, gli atleti della Scuola Calcio Elite sono già in

grado di valutare le strutture in cui si recano a disputare le partite

paragonandole a quelle utilizzate a Cento!

Gli atleti della Scuola Calcio Elite rischiano di farsi male su questi

campi e di rovinarsi le articolazioni e non meritano questo!

Il silenzio e l’inerzia dell’amministrazione comunale può alimentare

la sensazione di essere presi in giro……

Chi vuol praticare Calcio a Cento (e quindi anche semplici amatori

ed adulti) ha diritto di divertirsi e di poter praticare questo sport in

una situazione diversa da quella attuale, in una situazione migliore,

dignitosa e salubre.

Ma tutto questo alla amministrazione comunale di Cento è chiaro?

Dai fatti, la risposta ovvia e conseguenziale è: NO!

Vi sono strutture già esistenti che ben potrebbero essere utilizzate in

modo più proficuo ed adeguato come, ad esempio, il campo del

Percorso Vita, i campi meglio conosciuti come “lo spallone”, o,

meglio ancora, costruirne altri ex novo in aree del comune realizzati

con campi sintetici da mettere a disposizione della Società Centese

Calcio Elite e di tutti coloro che vogliono praticare il calcio a livello

amatoriale.

Nel recente passato l’amministrazione comunale (ed è sotto gli

occhi di tutti!!) ha garantito ed offerto alla cittadinanza centese il

bellissimo e rinnovato Palazzetto dello Sport trovando le risorse

economiche

Quindi è possibile realizzare impianti sportivi!!!!

Forse è giunta l’ora che le attenzioni siano rivolte al settore del

Calcio destinando soldi e risorse ad un settore sportivo rilevante edin continua crescita che sta riportando lustro a tutta la città e

cittadinanza.

La Comunità dei Genitori e la Società della Centese Calcio Elite

NON si limitano solo a “stigmatizzare” una carenza, un vuoto ed una

inefficienza della Amministrazione Comune ma sono pronte a fare

un incontro con Lei Sig. Sindaco e/o con i preposti del Comune in

cui fare proposte e collaborare per risolvere questo annoso ed

antico problema!

La chiamata è partita.

Ora la Comunità dei Genitori e la Società della Centese Calcio Elite

aspettano la risposta.

Per finire, comunque, sempre Forza Centese!

F.to Genitori degli altleti della Centese Calcio Elite

