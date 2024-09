LETTERA AL DIRETTORE: “Vedo la nostra città scivolare in un degrado che non le rende giustizia”

Spett.le redazione di Area Centese buongiorno,ho deciso di scrivervi queste poche righe in quanto camminando per una via assai limitrofa a dove abito, mi sono imbattuto in uno scenario apparentemente molto somigliante, per gli amanti della famosa serie televisiva di Robert Kirkman e David Erickson, “Fear The Walking Dead” ove le strade sono diventate habitat naturale della vegetazione la quale cresce senza controllo in quanto il mondo è invaso da zombie affamati di carne umana!Invece no, non ci troviamo in un possibile scenario del telefilm, ma bensì in Via Israeliti dove però possiamo provare le emozioni di camminare comodamente in mezzo alla strada facendoci sfiorare dalle auto, in quanto il marciapiede, o presunto tale, è diventato meta ambita di una vegetazione selvaggia senza controllo. La sera poi, considerato il clima fresco e gradevole, è possibile farsi divorare, non dagli zombie ovviamente, ma da uno sfrontato e vampiresco sciame di zanzare che nemmeno la contraerea della RAF potrebbe abbattere! Sarcasmi a parte la situazione è davvero imbarazzante come si può vedere dalle foto. Non è possibile che una strada di città sia ridotta in questa maniera. In tanti anni che vivo a Cento non ho mai visto una cosa del genere. Vedo la nostra città scivolare lentamente in un degrado che non le rende giustizia.

Mi auguro che queste parole possano arrivare a chi di dovere con la speranza che qualcosa possa cambiare in meglio ovviamente. Alla peggio possiamo comunque coinvolgere la produzione di “AMC” al fine di proporgli la nostra città quale location per le prossime riprese del telefilm! Cordialmente

Lettera firmata

