LETTERA IN REDAZIONE DA ALESSANDRO GUARALDI (FDI)

Rovesciare la verità è una specialità della consigliera Giberti, ma oggi supera se stessa accusando addirittura Francesca Caldarone di essere la prima a “seminare odio” e Fratelli d’Italia di diffondere offese e insulti nei confronti dei consiglieri della maggioranza.

Affermazioni tanto false da lasciare interdetti. Francesca ha sempre mantenuto un comportamento rispettoso degli avversari anche quando ha manifestato, come suo diritto/dovere, le critiche più severe a questa amministrazione, né mai una sola volta Fratelli d’Italia ha usato un linguaggio censurabile nei confronti di chicchessia, mai siamo caduti in personalismi che poco hanno a che vedere con la dialettica politica.

Sfido Giberti a portare un solo esempio in contrario.

D’altro canto mi domando quando siano state prese le distanze da commenti social dove si è visto augurare addirittura cose irripetibili alla Capogruppo Caldarone. Questi commenti sarebbero da cancellare immediatamente dalle pagine social, se le si lascia in bella mostra evidentemente si condividono. Anziché prendere le distanze e condannarli vengono giustificati pubblicamente nel tentativo maldestro di trasformare Francesca da vittima a colpevole.

Mi chiedo infine se gli elettori di Orgoglio Centese siano d’accordo con le posizioni politiche sempre più appiattite a favore dell’amministrazione del sindaco Accorsi e del Pd verso cui è scivolata la Consigliera Giberti, ormai apertamente quinta colonna della sinistra.

Alessandro Guaraldi – Coordinatore comunale Fdi di Cento

