Buongiorno a tutti vorrei chiedere se qualcuno ed in particolare il Sindaco Edoardo Accorsi sa quando verrà ristabilita la linea telefonica in via Orologi dopo che un palo è stato abbattuto la scorsa settimana per un incidente stradale. Siamo in diverse famiglie senza linea telefonica fissa, senza alcuna connessione internet e senza la possibilità di inserire allarme. Non si vede nessuno.

Lettera firmata

