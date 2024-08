LETTERA APERTA AL SINDACO ACCORSI

Caro Signor Sindaco , ti scrivo da sotto l’ombrellone, per farti gli auguri di un buon Ferragosto. Così non potrai dire che ti penso solo a Natale.

In questi giorni di ferie ho sicuramente più tempo per ” scrollare” facebook e rendermi conto di come Cento e soprattutto i centesi siano cambiati.

Se il Primo Cittadino alimenta polemiche da bar non ci stupiamo e neanche se da giorni leggiamo solo di scaramucce tra consiglieri comunali che anziché parlare di problemi e progetti parlano di screenshot.

Di conseguenza i cittadini non perdono occasione per evidenziare tutto quello che non va piuttosto che sottolineare quello che potrebbe e dovrebbe rendere attrattivo il nostro territorio.

Perché anziché abbassare il livello non lo alzi, prendendo carta e penna per raccontarci quali progetti hai per la nostra Città nei prossimi mesi e quale visione hai da qui a fine mandato?

Invito anche i tuoi assessori e consiglieri a non cadere nel tranello delle polemiche ma a rispondere con progetti. Se vogliamo una Cento migliore iniziamo dalle piccole cose che sono anche le più semplici e lasciamo queste scaramucce al bar e a qualche ” ruffiana ancella”

Diego Contri

Mi piace: Mi piace Caricamento...