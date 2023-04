⚠ L’INCHIESTA: Come sta la Sanità centese? impossibile prenotare una visita cardiologica tramite CUP, ma a pagamento si può

Dopo le segnalazioni di alcuni medici di base che lamentavano “l’impossibilità di prenotare visite specialistiche cardiologiche ai loro pazienti attraverso CUP”, abbiamo effettuato le nostre doverose verifiche presso il CUP ed effettivamente la situazione è proprio come segnalato dai medici di base: non è assolutamente possibile prenotare nessun tipo di visita cardiologica. Al che ci domandiamo: dopo il rischio di depotenziamento del PS di Cento e, forse, anche del punto nascite, dopo questa nuova assurda impossibilità di prenotare visite cardiologiche tramite CUP, cosa dobbiamo aspettarci dalla ‘famosa’ sanità d’eccellenza dell’Emilia Romagna? La domanda la giriamo ai Dirigenti della AUSL di Ferrara, perché la situazione sta diventando veramente insostenibile, specialmente per chi non ha la possibilità di effettuare viste a pagamento che, stranamente, quelle si, risultano possibili.

Mi piace: Mi piace Caricamento...