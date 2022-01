L’INTERVISTA: Mario Pedaci, assessore alla sanità e sicurezza – “Pandemia e Controllo del territorio”

All’assessore Mario Pedaci abbiamo posto un paio di domande sulla situazione pandemica a Cento, segnatamente all’ospedale SSma Annunziata, e riguardo lo stato dell’arte della sicurezza del territorio anche in relazione all’attuazione del Controllo di Vicinato.

Pedaci: Situazione pandemica all’ospedale di Cento

Il nostro ospedale sta reggendo bene la quarta ondata pandemica: a oggi è stato necessario rimodulare la disponibilità di posti letto aggiungendone altri 13 ai 49 già destinati ai pazienti covid+. A differenza della prima ondata, l’attività ambulatoriale non si è mai interrotta.

E’ stato necessario rimodulare l’attività chirurgica rimandando quella programmata restando comunque attiva l’attività chirurgica urgente e quella per le patologie tempo-dipendenti, con particolare riguardo alle patologie oncologiche.

Dopo una breve interruzione è ripresa anche l’attività del punto nascita ed infatti giovedì 22 è nata a Cento una bimba bellissima: Vittoria.

Il personale sanitario è piuttosto provato dall’ennesima ondata pandemica, ma come sempre tutti hanno fatto la loro parte, e molti anche tanto di più.

Adesso i dati epidemiologici cominciano a migliorare e quindi in qualche modo si sta guardando al futuro con maggior serenità, anche grazie all’altissima percentuale di vaccinati nella nostra regione. C’è tanta voglia di ritorno alla normalità!

Controllo del territorio (telecamere e vicinato)

La videosorveglianza è fortemente incentivata dall’amministrazione Accorsi, e sin da subito dopo l’insediamento abbiamo cominciato a lavorare su bandi che ci permettessero di trovare i fondi necessari all’implementazione dell’esistente.

Grazie alla collaborazione del comandante Balderi della nostra Polizia Locale siamo riusciti a preparare e presentare un progetto al bando del Ministero degli Interni che ha superato a dicembre il “filtro” della Prefettura. Esso prevede fra l’altro il collocamento di nuove videocamere in punti d’accesso della nostra città con il cosiddetto sistema “Targa System” per il controllo di targhe sospette segnalate su database nazionale.

Un altro progetto di videosorveglianza in fase molto avanzata di realizzazione riguarda il controllo dell’abbandono dei rifiuti, costruito in collaborazione con il comandante Balderi della nostra Polizia Locale, l’Assessore Salatiello, Agriambiente e il Club Rotary di Cento.

Sono inoltre allo studio diversi altri progetti di sicurezza integrata e partecipata, sempre in un’ottica di collaborazione con gli altri assessorati e Consiglieri con delega, di cui però stiamo ancora cercando le forme possibili di finanziamento.

Per quanto riguarda il “controllo di vicinato” stiamo cercando, insieme al Vicesindaco Picariello di diffonderlo e organizzarlo sul capoluogo, infatti per il momento tale strumento è ben utilizzato soprattutto nelle frazioni. Abbiamo a tal proposito già individuato alcune zone della nostra città e preso contatto con le attività commerciali e i cittadini residenti per farne partire e strutturarne l’organizzazione.

Finisco ringraziando tutte le forze di polizia presenti sul nostro territorio per il sevizio che quotidianamente offrono a tutta la cittadinanza.

