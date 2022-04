LIONS CLUB CENTO – Il 23 aprile al Palazzetto dello sport “Progetto Martina: la lotta ai tumori  inizia a scuola” 

Aprile è da sempre il mese del Lions day.

In tutta Italia, come nel resto del mondo, i Lions effettuano manifestazioni per far conoscere al territorio in cui operano le attività di servizio che svolgono a favore delle persone. I temi principali sono: fame, vista, cancro infantile, diabete, giovani e ambiente.

Le attività previste sul nostro territorio sono:

Il 23 aprile 2022 saremo a Cento presso il palazzetto dello sport, con organizzazione del Lions Club Cento, per incontrare i ragazzi delle scuole superiori Centesi, oggetto dell’incontro “Progetto Martina: la lotta ai tumori inizia a scuola” relatori il dott. Vincenzo Monda, medico diabetologo nonché presidente del Lions Club Cento e la dott.ssa Simona Ranieri oncologa pediatrica del policlinico di Cona.

Il 30 aprile 2022 saremo in piazza a Pieve di Cento a questa importante manifestazione, organizzata dal Lions Club Pieve di Cento unitamente a diversi club Lions e Leo del nostro distretto 108tb, il tema dell’incontro con la popolazione del territorio invitata a partecipare “2 occhi per chi non vede” dimostrazione di addestramento cani guida per non vedenti con assegnazione di un cane guida a persona non vedente. Attività a cura del servizio cani guida del Lions Italia, ente morale attivo fin dal 1959.

Vi ringrazio per quanto potrete fare nel dare informazione a queste importanti attività di servizio e vi attendiamo alla manifestazioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...